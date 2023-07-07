Названы самые "аварийные" имена среди водителей в Москве

В первой половине 2023 года люди с именем Спартак чаще всего попадали в ДТП в столице. Об этом Москве 24 рассказали в страховой компании "Согласие".

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Расчеты проводились на основании статистики страховых случаев с легковым транспортом в сегменте ОСАГО.

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В Москве в этом году самое "аварийное" имя – Спартак. Автовладельцы с таким именем чаще всего попадали в ДТП: частота дорожных аварий с их участием в Московском регионе по итогам первого полугодия составила 47%, - пресс-служба страховой компании "Согласие".

Самыми аккуратными водителями в Москве и Подмосковье стали автомобилисты с именем Иннокентий. Они ни разу не попадали в дорожные происшествия. При этом в страховой компании указали, что в целом не ведут учет аварийности в зависимости от имени автовладельцев.

"Имя никак не влияет на оценку рисков того или иного водителя и не учитывается при расчете стоимости страховых полисов на транспорт", – обратили внимание в "Согласии".

В "СберСтраховании", наоборот, зафиксировали большее число обращений по ДТП от граждан с распространенными именами.

Статистика по частоте обращений людей с разными именами соответствует распространенности тех или иных имен в целом. Чаще всего с заявлениями по программам ОСАГО и каско обращаются люди с именем Александр. С небольшим отрывом за ним следует имя Сергей. Также в первую пятерку вошли Алексеи, Андреи и Дмитрии. На шестом месте – имя Владимир, на восьмом – Евгений, - пресс-служба "СберСтрахования".

Примечательно, что в топ-10 аварийных имен в первой половине 2023 года вошли только три женских: Елена – на 7-м месте, Ольга и Наталья – на 9-м и 10-м соответственно. Это связано с тем, что мужчины чаще водят автомобили, чем женщины, отметили в "СберСтраховании".

В тройку лидеров по числу обращений с ДТП в "Совкомбанк Страхование" в первые шесть месяцев 2023 года вошли автомобилисты с именем Алексей (7,1%), Александр (6,6%) и Сергей (5,4%). Затем идут Дмитрий и Андрей – по 3,3% в обоих случаях, Елена и Евгений – по 2,9% каждый. Далее – Ольга (2,8%) и Владимир (2,6%), Наталья, Михаил и Юлия – по 2,1%.