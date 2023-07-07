Кому из водителей грозит крупный штраф за езду без медсправки

Российские водители могут получить крупный штраф за езду без медицинской справки.

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Санкции грозят тем, у кого в четырнадцатой графе водительских прав присутствует соответствующая запись, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Пробок.нет».

Как пояснил руководитель экспертного центра Александр Шумский, данная отметка означает, что водительское удостоверение действительно только при наличии врачебного заключения. Рядовому же автолюбителю медицинскую комиссию необходимо проходить всего один раз в 10 лет при замене прав.