Кому из водителей грозит крупный штраф за езду без медсправки

Каким водителям грозит крупный штраф за езду без медсправки
Российские водители могут получить крупный штраф за езду без медицинской справки.
Санкции грозят тем, у кого в четырнадцатой графе водительских прав присутствует соответствующая запись, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Пробок.нет».
Как пояснил руководитель экспертного центра Александр Шумский, данная отметка означает, что водительское удостоверение действительно только при наличии врачебного заключения. Рядовому же автолюбителю медицинскую комиссию необходимо проходить всего один раз в 10 лет при замене прав.
А вот при наличии подобной записи комиссия проходится ежегодно, объяснил эксперт. По словам Шумского, ограничение устанавливается водителям, имеющим особые медицинские показания к управлению транспортным средством. При отсутствии справки нарушителю вменяется штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.