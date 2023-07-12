Идем в Китай. Большое интервью с Jetour “СИМ” - бренд, который собрался покорить Россию

На рынок России вышел новый бренд китайских автомобилей – Jetour. В нашу страну он привез сразу две модели: большой SUV X90 Plus и городской кроссовер Dashing. Мы пообщались с руководителем дилерского центра Jetour группы компаний “СИМ” и разузнали не только много интересного про сами автомобили, но и массу занимательных подробностей про происходящее на рынке. Нашим собеседником был генеральный директор, Жидков Андрей Вячеславович.

© Jetour

Начнем с истории группы компаний “СИМ”, она богатая, почти 32 года, но давайте попробуем уложить ее в пару-тройку абзацев и выделить основное направление: с чего вы начали и к чему сейчас пришли.

Верно, нам больше 30 лет, мы существуем с 1992 года, как открылся железный занавес и началось становление нашего автомобильного рынка. Компания, как и многие, начинала с наших отечественных автомобилей, потом в “портфеле брендов” появилась пара импортных брендов - Isuzu и Suzuki, и мы очень долгое время специализировались именно на поставках этих автомобилей. Isuzu потом, скажем так, вышла из “портфеля”, да и сама по себе на российском рынке она недолго задержалась, а Suzuki “СИМ” развивал очень успешно. К 2007 году по реализации и обслуживанию этих автомобилей мы были номером один в России.

Соответственно развивалась и сама сеть, внутренняя: с одной точки в 92-м мы выросли до четырех автоцентров в Москве, а потом вышли за рамки МКАДа. Появилась вторая локация — это Ярославль, который продолжает до сих пор успешно развиваться. Лет 12 назад ещё одна локация добавилась в городе Саратове. И в 2013 году - еще и в Рыбинске.

Jetour

То есть на сегодняшний день группа компаний “СИМ” — это 13 брендов в “портфеле” и четыре города присутствия. И, до недавних событий, среднегодовой объем продаж составлял где-то порядка 14 тыс. автомобилей. Комплекс услуг, помимо продаж новых автомобилей, — это направление трейд-ин во всех его формах и проявлениях, выкуп с рынка, зачет в пользу новых автомобилей, страхование, кредитование, технический центр, запчасти, помощь клиентам по постановке в ГИБДД. В общем, весь комплекс, который бывает в автомобильном бизнесе.

Каковы размеры холдинга “СИМ” сегодня?

У нас пять автоцентров в Москве, восемь — в Ярославле, по одному — в Саратове и Рыбинске. При этом у нас 13 брендов: Kia, Suzuki, Chery, FAW, Hyundai, Genesis, Mazda, Renault, Volkswagen, JAC, Omoda, Jetour, Baic.

А как старые клиенты, которые сидели на европейских/корейских марках, реагируют сейчас на новинки из Китая?

Вы знаете, на самом деле нас тоже волновало, как люди будут это воспринимать. Но, как ни странно, вот сейчас приезжают и, наоборот, возникает любопытство. Спрашивают, когда будет машина, какая мощность, а какая цена? Человек он же ко всему приспосабливается, в любой ситуации, и негатива нет. Потому что их текущий автомобиль мы обслуживаем, от них никто не отказался, от них никто не отвернулся.

Конечно, переживали из-за стереотипного мышления. Но увидев современный промышленный китайский автомобиль, люди очень сильно удивляются. Те комплектации, которые уже базовые за такие деньги, у европейцев не встретишь. Если привести человека, закрыть все названия, посадить его внутрь, он точно не скажет, что это китайский автомобиль. То есть настолько все добротно сделано: строчки, отделочные материалы. Видно, что это не ширпотреб, а серьезная вещь. Очень много интересных решений в дизайне, таких которых от европейцев не дождёшься, и потенциальный клиент очень благосклонно относится к этому. То есть негатива нет, все всё понимают. Мы уже полтора года как живем в этой новой парадигме.

Jetour

Перейдем к Jetour, который вы буквально в реальном времени выводите на рынок. Как вообще это происходит, кто к кому пришел, почему вы выбрали Jetour и, что это за компания, какая у нее философия, как она себя позиционирует?

Начнем с того, что ситуация, которая сложилась, она собственников выводит на то, что нужно смотреть всех. То есть заявки подаются ко всем производителям, которые выходят или уже вышли на территории Российской Федерации. Ничего сложного тут нет: можно обратиться через сайт, подать заявку на дилерство. Дальше приходит обратная связь и начинается стадия переговоров. Приезжает представитель бренда, смотрит, какие условия готов предоставить дилерский центр. Есть перечень определенных параметров, которые нужны каждому производителю - это площадь дилерского центра, какую часть из нее занимает шоу-рум, сколько сервис, количество подъемников, персонала, есть ли склад запчастей и так далее.

Rambler

И если предварительно всех всё устраивает, то возникает договор о намерениях, выставляются требования, которые требуются для реконструкции дилерского центра и все, с этого момента мы побежали. Заключается дилерское соглашение, договоры о поставках автомобилей, сервисному и гарантийному обслуживанию. Параллельно обучается персонал, завозится специнструмент, запчасти. Ну и, в конце концов, приезжают первые автомобили, программы по кредиту, по страховкам, по условиям продажи в трейд-ин. И все, дальше начинается уже ежедневная операционная кропотливая работа: привлечение клиентов, продажа автомобилей, обслуживание, гарантия. В идеальном случае через 3-5-7 лет клиент к нам привозит старую машину и покупает новую.

Rambler

Что касается Jetour. Когда бренд официально сообщил, что готов выходить на рынок, мы вышли с ним на связь и предложили себя. Почему выбрали именно его? Тут сыграла новизна. Вокруг него нет никакой взаимосвязи: ни негативной, ни позитивной. Это бренд с чистого листа. И главное - это уже не те китайские автомобили, что были 15-20 лет назад, а уже серьезный промышленный технологичный продукт с хорошими характеристиками и показателями. В общем, с таким брендом действительно можно привлечь клиента, подарить ему новые ощущения.

При этом глобально Jetour не так уж и молод, он появился в 2018 году и с тех пор динамично развивается. За пять лет Jetour продал 700 тысяч автомобилей и открыл 400 дилерских центров. В основном — это Средняя Азия, тихоокеанский регион, Южные и Центральные Африка и Америка, Мексика, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. При этом планы достаточно амбициозные у Jetour. Предполагается, что дилерский центр будет получать от 50 до 80 автомобилей для возможной реализации.

Кстати, в 2022 году Jetour среди китайских производителей был на первом месте по экспорту автомобилей. То есть это компания с серьезными взглядами на будущее, и она вполне оправдывает свой слоган Drive Your Future.

Jetour

Даже по внешнему виду моделей заметно, что это визуально смелые автомобили. Если взять Dashing (читается как Дэшинг – прим.ред.), то для меня, человека консервативного, это «шоу-стоппер». Огромный планшет на центральной консоли и никаких органов управления, кроме кнопок на руле. X90 Plus более понятный: кнопки на месте, руль на месте, можно сесть и ехать, а с “Дэшинг” - даже небольшая оторопь берет.

Очень интересная и концепция самого Jetour: Travel+. Все их автомобили связаны с путешествиями. Даже если мы с вами берем Dashing. Он позиционируется как молодежный городской кроссовер. Но это именно эмоциональный кроссовер, который связан с путешествием от дома до работы и обратно. Сели, поехали, нас все устраивает, мы остановились на заправке, взяли кофе, попили, доехали до места и так далее.

Давайте перейдем на модельный ряд для РФ. Jetour привез два кроссовера. Начнем с большого X90 Plus. Как он позиционируется и для кого он создан.

X90 Plus — это очень понятная машина для консервативных покупателей: классическая, добротная и большая. По габаритам к ней близка Chery Tiggo 8 Pro, Kia Sorento, Toyota Highlander, Mazda CX-9. То есть перед нами большой, просторный, хорошо оснащенный семейный автомобиль для долгого путешествия: можно засунуть весь свой багаж и рвануть за пару тысяч километров на море.

Jetour

Коробка передач. Это 7DCT, робот с двумя сцеплениями. И тут сразу два вопроса. Первый - чей это робот? Второй — доверие к этому типу. В РФ осталось мнение, по опыту с Audi и Ford, что роботы это весело, но опасно для кошелька. Как сейчас пытаются переломить это мнение?

Ответ на первый вопрос – родной китайский робот. По второму вопросу и отношению к такому роду КПП. Это стереотипы. Когда-то было ”плохо” с сухими роботами, но после того, как Volkswagen услышал глас вопиющего в пустыню, и DSG пошел мокрого типа, проблем не было.

Это знаете, как в 90-е года, когда в Россию начали массово завозить импортные автомобили, естественно, поддержанные и на автомате, доживающим свой ресурс. А тогда у нас не было всей этой инфраструктуры автомобильной: техцентров, специалистов, инструментов, даже жидкостей. И какой вывод мы массово сделали? Правильно, решили, что коробка автомат – это дорого и не для России. И долгое время, даже после того, как открылись официальные дилеры, основная доля продаж приходилась именно на “механику”. Но со временем стереотип сломался и посмотрите на ситуацию сейчас: в крупных городах машины с механикой практически не продаются. Да, понятно, что если отъехать в районы, где до ближайшего дилерского центра километров 500, то там механика в почете, потому что ее банально проще чинить, да и в распутицу ее можно в раскачку пустить, но это уже другая тема.

Аналогично и с роботами. Да, поначалу были ошибки у немцев, у американцев, но технологию обкатали, и все заработало как надо.

Другое дело, что иногда бывает потребительская проблема. Те, кто ездит на обычном гидротрансформаторе, поначалу замечают задержки переключений на роботе, особенно при трогании, но это дело привычки. Два-три дня поездить - и перестанешь замечать. Как с новым телефоном.

Аналогичный вопрос про двигатели. X90 Plus получил весьма бодрые агрегаты. В младшем варианте речь идет про 1,6 литра с турбонагнетателем, 190 л.с. и 275 Нм крутящего момента. В старших комплектациях стоит уже 2 л с «до налоговыми» 244 л.с. и крутящими 375 Нм. Интересный момент, что для всего этого прописан 92-й бензин, действительно ли это так?

Да, X90 Plus получил отличные агрегаты, и машина вышла динамичной. По бензину тоже верно: степень сжатия позволяет использовать 92-й без всяких последствий. И это нормально: и у европейских производителей можно было использовать 92-й. Да, на лючке бензобака всегда писали 95-й, но открываешь мануал, а там допускался 92-й с небольшим понижением мощности. Во всех современных автомобилях стоит электронный октан-корректор, который подстроится под тот тип топлива, который вы зальете, и скорректирует работу двигателя. Вы, как пользователь, не почувствуете этого.

По внутреннему убранству, X90 Plus выглядит очень добротно и богато, давайте выделим основные и самые интересные элементы.

Начнем с того, что машина очень хороша даже в базе. Это полный электропакет: стекла, зеркала, руль, сиденья подогреваются. Мало того, они для России даже сделали подогрев стеклоомывателя. Дальше – панорамная крыша, подушки безопасности, передние, боковые, круговой обзор и помощь при парковке. То есть даже базовые комплектации по сравнению с европейскими брендами гораздо богаче, чем мы привыкли. За дополнительные деньги можно будет получить чуть больше: другая аудиосистема, навигация, Wi-Fi, подсветка салона, регулировки сидения для пассажиров, накладки на панели, электропривод багажника, шторки безопасности и еще несколько приятных опций.

Jetour

Jetour

Jetour

Теперь про второй кроссовер - Dashing. Давайте точно так же, расскажите, что за машина, для кого и чем будет удивлять?

Удивлять будем неординарным, футуристичным дизайном, не избитым и непривычным. Когда Dashing в первый раз привезли сюда, из соседних салонов буквально высыпали сотрудники: всем было интересно. Эта машина никого не оставляет равнодушным. Кому-то она очень нравится, для кого-то модель непонятна, но главное, что она на всех производит впечатление и запоминается.

Dashing – это новый опыт. Мы привыкли видеть на выставке концепты автомобилей будущего — вот он появился, стоит живой, можно потрогать, можно сесть и даже поехать.

Jetour

Jetour

Это городской кроссовер для ежедневных поездок. Для достаточно молодого, но уже устоявшегося человека, который не боится экспериментировать и общаться с современными гаджетами. И последнее в полном смысле касается Dashing: напомню, всё управление авто осуществляется через огромный горизонтальный планшет на панели приборов и кнопки на скошенном сверху и снизу руле. Опять же, это очень богатые комплектации. Тут и полный электропакет, и подсветка салона, и встроенные в планки на дверях дисплеи, которые показывают температуру снаружи.

Jetour

Jetour

В «парящем» подлокотнике есть удобная ниша с беспроводной зарядкой, чего так не хватает многим дорогим авто. Задний ряд кресел складывается в пропорции 40:60, что позволяет увеличить объем багажника для перевоза чего-то более крупного. Конечно, нельзя не упомянуть выдвижные ручки на дверях, которые выдвигаются навстречу вам. А ключ от автомобиля: он очень интересно сделан, в видео камешка, разделенного на четыре кнопки.

Jetour

Есть ли интересная история с парящим подлокотником?

Про историю не знаю, но ход очень интересный. Мы привыкли, что есть центральная консоль и одна полочка, мелочевку сбросить, а тут и в самом подлокотнике есть места, и ячейка для беспроводной зарядки, и есть небольшой пенал, в который можно положить очки, и теперь еще и под подлокотником появилась ниша для мелочевки. Ну и конечно выглядит это очень свежо и визуально добавляет простора.

Jetour

Очень интересные машине достались моторы. Да, есть комплектации со стандартным 1,5 литра мощностью 147 л.с., но в наличии будет и версия помощнее.

Да, верно. У нас младшая комплектация идет на 1,5 литра с механикой, потом - три варианта с таким же двигателем и роботом на шесть ступеней, и в топе мы будем предлагать мотор 1,6 литра мощностью 190 л.с. и 275 Нм крутящего. Естественно, все моторы так же могут работать на 92-м бензине.

По коробкам. По автомату понятно. В старшей версии на 1,6 — это тот же самый 7DCT, что и на X90 Plus. Полуторалитровые Dashing получат 6-ступенчатый робот. Но в РФ будет привозиться еще и механика. Расскажите об этой версии и вообще насколько механика востребована в таких авто. Все-таки это не бюджетный чисто утилитарный Duster, а вполне себе молодежная машина.

Как я уже говорил выше, механика пусть и не так популярна сейчас, но многие до сих пор относятся к ней благосклонно. И речь не только про условно «глухие» области, где вместо дорог одни направления, но и в больших городах пусть и не часто, но регулярно приходят и спрашивают механику. Надо понимать, что для многих «ручка» - дело привычное и это некая эмоциональная связь с автомобилем и водителем. Поэтому, почему бы и нет.

Давайте поговорим про общие моменты и начнем с привода. У Jetour сегодня нет варианта с полным приводом. Человеку городскому и с ближней дачей на это все равно, он понимает, что такое «городской кроссовер». Но, несмотря на отсутствие полного привода, обе машины все же оснащены ассистентами по подъему, спуску и тому подобному. Что это за системы, и в каких ситуациях они все-таки помогут водителю.

Верно, для человека, который проживает в городе, с условной ближней дачей, полный привод и не нужен. И очень много автомобилей и европейских, и японских брендов, имея полный привод в комплектации, очень часто продавались с передним. Они и дешевле, и расход топлива ниже, и обслуживание дешевле. Да и сам по себе полный привод, как правило, нужен только зимой, а в большом городе с почищенными дорогами его востребованность вообще достаточно условная.

Jetour

По поводу опций, которые при этом все равно присутствуют. На самом деле у многих возникает вопрос: «Зачем мне помощник для спуска или подъема, когда нет полного привода?» Отличный пример – грунтовка на даче, на которой есть подъем или спуск, на котором при неумелом обращении с педалью газа вполне можно пустить колеса в пробуксовку. С помощниками удастся этого избежать.

Расскажите про гарантию. И для X90 Plus, и для Dashing.

Вообще гарантийная политика Jetour – это 5 лет или 150 000 км пробега. При этом безусловная гарантия (на все) – 3 года или 100 000 км. То есть, по аналогии с хорошими корейскими брендами.

Jetour

Теперь давайте про цены. X90 Plus очень логичен – 3,25 млн за минимальную комплектацию и 3,69 млн – за полный пакет с мотором на 245 сил. Но гораздо сильнее впечатляет Dashing. При его габаритах и оснащении – всего 2,6 млн за автомат в очень крепкой базовой комплектации. Как так получилось?

Тут, конечно, надо спрашивать представительство. Но я могу предположить, что это все-таки завоевание покупателя. Будучи новым брендом, который только заходит на рынок с большими планами, надо привлекать клиента, и цена – это один из способов.

Какие преимущества предлагает “СИМ” при покупке Jetour? Акции, подарки, Trade-in, кредиты, льготные страховки. В общем, почему надо идти именно к вам?

Да, да, все это есть. На самом деле все, что вы перечислили – это правила хорошего тона для любого нормального дилерского центра, который пришёл на рынок не на один день. Само собой и дополнительное оборудование можно поставить, застраховать, кредит оформить. Есть скидки в зависимости от того, какое вы дополнительное оборудование взяли, какая кредитная программа и так далее. Соответственно, есть сервисные программы, сезонные, внесезонные. В общем, как у любого нормально дилера с хорошей и долгой историей.