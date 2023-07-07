Названы самые ненадежные автомобили на вторичном рынке

В России продолжается рост продаж подержанных автомобилей. Однако подобрать надежную машину среди огромного предложения — нелегкая задача, даже для опытных автомобилистов.

Помочь в этом попробовало издание Whatcar.com, которое совместно со страховой компанией MotorEasy составило список самых ненадежных автомобилей на вторичном рынке.

Участие в нем приняли 25 тысяч владельцев бюджетных авто из Великобритании, однако и российским водителям он будет полезен — все эти машины можно купить на авторынке России.

Volkswagen Golf

Самым ненадежным автомобилем автолюбители признали Volkswagen Golf 2003-2009 годов выпуска с дизельным мотором. С поломками в машине столкнулись больше половины (53%) автовладельцев. Чаще всего ломалась подвеска. Кроме того, возникали проблемы с кузовом, тормозами и топливной системой. Однако радуют сроки ремонта — в большинстве случаев он не занимает больше недели.

Сейчас в России на вторичном рынке купить эту модель можно примерно за 520 тысяч рублей — за эти деньги можно найти Golf 2004 года выпуска. Более свежие машины обойдутся примерно в 850 000 руб.

Peugeot 308

Еще одна ненадежная машина — Peugeot 308 2013-2021 годов выпуска с дизельным двигателем. На рынке Великобритании она популярна из-за приятного дизайна и невысокой цены. При этом 44% владельцев хетчбэка за недавнее время были вынуждены обратиться в сервисные центры из-за различных проблем с машиной. Сроки ремонта составляли в подавляющем большинстве случаев менее одного дня.

На данный момент приобрести дизельный Peugeot 308 с пробегом 2018 года выпуска можно в среднем за 1,2 млн рублей.

Opel Astra

Третье место заняла Opel Astra 2009-2015 года выпуска. У этого автомобиля самой ненадежной оказалась бензиновая версия. 40% владельцев посещали сервисные центры за минувшие два года. Зачастую проблемы возникали с тормозами, кондиционером и двигателем. Все работы мастера успевали выполнить за неделю.

В России на вторичном рынке встретить множество предложений по продаже б/у Opel Astra. В среднем автомобиль 2011–2012 года выпуска обойдется в 600 000 руб.

Audi A3

Четвертое место заняла Audi A3 2003-2013 годов выпуска — 39% владельцев сталкивались с поломками. Зачастую они возникали из-за неисправностей в подвеске и электрике. В 40% случаев починить их удавалось всего за один день. Цена на такой автомобиль на российском рынке сейчас составляет от 680 до 950 тысяч рублей.

Renault Megane

В Великобритании эта модель считается традиционной для водителей-новичков. Однако опрос показал, что с Renault Megane 2008-2016 годов выпуска у 39% часто возникают проблемы. Главные нарекания — частые неполадки с тормозами, топливной системой, коробкой передач и подвеской. 60% машин пришлось оставить в сервисе на неделю.

Сейчас в России Megane пользуется не такой высокой популярностью, однако варианты найти можно. За машину 2012–2013 года выпуска придется заплатить чуть меньше 700 тысяч рублей.

Какие еще машины назвали ненадежными?

Участвовавшие в опросе пользователи также часто жаловались на Skoda Octavia 2004-2013 годов выпуска, Ford Focus разных годов выпуска, Volvo V40 (2012-2019) и Mazda3 (2014-2019).

Так, владельцы Octavia отмечают проблемы с работой кондиционера и аккумулятора. Больше половины машин провели в сервисе лишь один день, но в 20% случаев ремонт занимает более недели. Водители V40 зачастую сталкивались с поломками электроники и двигателя, а большинство платило за ремонт более 56 тысяч рублей.