Эксперты: сэкономить на ТО Lada Vesta NG с 8-клапанным двигателем не удастся

Российский АвтоВАЗ из-за проблем с поставками с импортными комплектующими начал оснащать автомобили семейства Ladа Vesta NG 1,6-литровым восьмиклапанным двигателем ВАЗ-11182 мощностью 90 лошадиных сил. Этот двигатель ранее устанавливали на автомобили Lada Granta и Lada Largus. Теперь же аналогичный мотор ставят на Lada Vesta. Портал «Лада.Онлайн» сравнил стоимость обслуживания 8-клапанной Lada Vesta с 16-клапанной.

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Производитель рекомендует проводить техническое обслуживание Lada Vesta каждые 15 000 километров или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Так, стоимость первого ТО у Lada Vesta Ng c 8-клапанным мотором составит 11700 рублей, а стоимость обслуживания 16-клапанной машины обойдется в 11 400 рублей.

Второе ТО будет стоит 12 300 рублей и 12 700 соответственно.

Третье ТО — 14 200 рублей и 13 900 рублей.

Четвертое ТО — 12 300 рублей и 12 700.

Пятое ТО — 15 300 рублей и 15 000 рублей,

ТО-6 — 35 100 рублей и 36 300 рублей.

В итоге за шесть процедур ТО Lada Vesta NG с восьмиклапанным двигателем придется потратить 100 900 рублей, а на обслуживание 16-клапанной — 102 000 рублей. Разница составляет всего 1100 рублей, поэтому на обслуживании особо не сэкономишь.