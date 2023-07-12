Пять интересных автомобильных особенностей, которые уходят в прошлое

Автомобильная история длится уже второй век, и за это время было много интересных и полезных решений, которые по различным причинам остаются в прошлом. Прогресс движется вперед, и всегда наступает момент, когда мы пользуемся какой-то вещью в последний раз. Давайте вспомним, что интересного было в автомобильной индустрии, и чего мы лишились.

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Кузов тарга, Т-топы

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Было время, когда понятия «панорамная крыша» не существовало, и даже просто люк был пределом мечтаний. В 1948 впервые на американском прототипе появилась снимающаяся крыша, точнее, часть крыши. Над головой водителя и пассажира было два прозрачных окна, которые можно было просто удалить. Само собой, эта концепция работала только в двухдверных кузовах форм-фактора купе.

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Изначально такое решение не прижилось, но резко вернулось спустя двадцать лет и заполонила рынок. Огромное количество американских автомобилей освоили этот трюк и стали предлагать машины с модульной стеклянной крышей. В 1970-х вышел знаменитый Pontiac Trans-Am, который обрел нереальную популярность после сериала «Рыцарь дорог» (в оригинале Knight Rider). Главный герой управлял автомобилем будущего с искусственным интеллектом, с помощью кооторой боролся с преступностью и часто пользовался преимуществами стеклянной модульной крыши. Чуть позже к производству таких кузовов присоединились и японцы со своими Nissan Z, и даже Suzuki.

YouTube/KnightRider

Но такой вариант крыши был не только красивым, но еще и проблемным в обслуживании и эксплуатации. Очень часто крыша протекала, или же модули падали и разбивались. Хотя, что-то нам подсказывает, что хромающая по понятным причинам герметичность была основной проблемой. Чуть позже от таких кузовов отказались, и сегодня машин с такой крышей не выпускается. На смену модульному верху пришли врезные люки, а чуть позже придумали панорамные крыши.

Кассеты и CD-плееры

Цифровой век пришел и в автомобильный мир, заменив кассетные магнитофоны дисками, а потом - простыми флешками.

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Но время не стоит на месте, поэтому и флешки уже уходят в историю. Bluetooth в магнитоле и телефон со стриминговым сервисом перекрывают 99% потребностей простого пользователя.

Поднимающиеся фары

Сегодня поднимающихся фар практически не встретить, но было время, когда это считалось невероятно модным и современным решением. Раньше не существовало диодных и ксеноновых фар, были большие стеклянные корпуса, которые должны были соответствовать законодательству США. Но как построить автомобиль с низкой аэродинамической линией или просто клиновидным типом кузова? Куда деть огромные фары? Правильно - спрятать их внутри кузова, сделав складными.

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Это решение имело как плюсы, так и минусы. Основным минусом была частая поломка выдвижного механизма, который мог заклинить в любое время в любом положении. Поэтому любой владелец подобной конструкции в какой-то момент фиксировал фары в открытом положении навсегда. Но с приходом нового типа освещения и новых стандартов кузовов, а тем более - с отменой дурацких законов в США, эта проблема исчезла сама собой.

Запасное колесо

Здесь многие удивятся, потому что «запаска» кажется абсолютно современным и необходимым решением. Но, к сожалению, она тоже уходит в прошлое. Уже более двадцати лет большинство известных брендов не комплектует автомобили полноразмерной запаской, укладывая в багажник лишь маленькую докатку. Но и век докатки уже прошел, потому что шины с технологией RunFlat позволяют продолжать движение с нулевым давлением. Причем не просто катиться, а нормально ехать со скоростью до 80 км/ч, благодаря усиленному борту, который не проминается под весом автомобиля.

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С запаской хорошо было ездить в то время, когда у машин были преимущественно стандартные колеса. А сегодня многие семейные седаны комплектуются 20-ми дисками чуть ли не с завода. Во-первых, они занимают много места, а во-вторых, рисунков очень много, и при замене потребуется покупать не 4 новых диска, а пять. Ну и окончательно вбило клин в эту историю появление разношироких колес, когда размерность спереди и сзади - разная. А класть два колеса, по понятным причинам, уже некуда. Шины «ранфлэт» действительно невероятно сильно выручают при проколах, но они очень жесткие, и водители жалуются на плохие ощущения от управления автомобиля, хотя, все очень индивидуально.

Эмблема на капоте

Помните, как автомобили «Волга» раньше были украшены оленем на капоте? Такое решение было у многих машин по всему миру. Это было невероятно модно, каждый производитель придумывал для себя что-то особенное. Были даже технически сложные решения, когда в эти фигурки встраивались термометры для измерения температуры охлаждающей жидкости, которые можно было увидеть прямо с водительского кресла.

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