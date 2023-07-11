Шесть интересных фактов о Volvo

Наверняка не раз в жизни вы слышали, что «Volvo – самая безопасная в мире машина». Собственно, на этом построен весь маркетинг компании с давних времен. Но есть факты, о которых вам, скорее всего, неизвестно.

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Странная история возникновения компании

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Первый автомобиль под брендом Volvo вышел в 1927 году, но торговая марка Volvo AB была основана в 1915. Неужели они собирали первый автомобиль 12 лет, когда конкуренты справлялись за год? Все намного проще – первое время компания занималась разработкой подшипников, а автомобилей там не было даже на горизонте. При этом Volvo AB была лишь брендом компании SKF, то есть даже не самостоятельной компанией. В 1919 года SKF отказалась от бренда Volvo, и только после этого, два бывших высокопоставленных сотрудника SKF подхватили его и построили первые 10 автомобилей Volvo. Получается, если бы компания SKF не отказалась от бренда, мы могли бы никогда не увидеть машин с таким названием.

Самый большой пробег в истории

Компания всегда рекламировала надежность и безопасность автомобилей Volvo. Поэтому нет ничего удивительного в том, что рекорд по самому большому пробегу автомобиля в мире принадлежит именно этой марке. Красное купе Volvo P1800 с момента покупки в 1966-м до 2018 года проехало 5 246 875 километров.

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Сегодня мы молимся на машины, которые способны проехать 200–300 тысяч без капитального ремонта, а от пробегов 500 и более тысяч бежим как от огня. Красное купе проехало бы и больше, но владелец автомобиля – американский учитель Ирвинг Гордон – умер, а машину передали в музей, как образец надежности.

"Джеймс Бонд" тоже водил Volvo

Но это было не в «Бондиане», а в сериале «Святой», в котором снимался Роджер Мур, который параллельно был еще и агентом с двумя нулями. Это тоже было купе Volvo P1800, только светлого оттенка. Изначально планировалось, что герой сериала будет ездить на Jaguar, но поговаривают, что «кошатники» отказались, а вот Volvo согласилась.

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Volvo – самые безопасные автомобили в мире

Правда, в 2010 году шведский суд запретил компании говорить об этом в своих рекламных слоганах и брошюрах. Но это не отменяет того, что Volvo действительно совершила большой вклад в автомобильную безопасность.

Volvo

Именно этой компании принадлежит разработка трехточечных ремней безопасности в 1959 году, надувной шторки безопасности, датчика слепых зон и создание системы распознавания пешеходов с функцией торможения до полной остановки.

Единственная компания, которая раскрыла данные по безопасности

В 2019 году Volvo предложило инициативу под названием E.V.A., которая подразумевает общую базу данных по безопасности автомобилей. Она включает в себя даже сильно засекреченные данные, вроде результатов внутренних краш-тестов за предыдущие 50 лет. Все эти данные выложены в открытый доступ на сайте Volvo под слоганом «Автомобили должны защитить всех». В компании считают, что человеческая жизнь дороже корпоративных секретов в области безопасности и прибыли.

Существуют два разных бренда Volvo

Эмблему Volvo можно увидеть не только на легковом транспорте, но и на грузовом, и раньше все это было одним большим брендом. Но в 1999 году подразделение легковых автомобилей было продано американской компании Ford Motor Company и, соответственно, с тех пор отношения к самой Volvo не имеет.

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На самом деле, бренд не самый прибыльный, поэтому в 2010 году его продали китайской Geely, которая смогла сделать так, чтобы легковые машины Volvo не остались в прошлом. Нужно отметить, что китайцы не стали «грабить» компанию на технологии, а просто стали владельцами и инвесторами, позволив структуре работать дальше.

Заключение