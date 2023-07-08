Юрист рассказал, что делать при аресте авто с российскими номерами в ФРГ

Законодательство Германии содержит положения, которые позволяют опротестовать действия таможенников, задержавших автомобиль с российскими номерами, рассказал российско-немецкий юрист и адвокат Евгений Гейнрих из адвокатского бюро Lidings. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что летом 2023 года на границе участились случаи конфискации немецкими таможенниками транспортных средств с российскими номерами. Автолюбителям при этом вменяют нарушение закона ФРГ «О внешней торговле» при том, что автомобили не предназначаются для продажи.

Юрист отметил, что владельцам машины в таких случаях следует прежде всего устно опротестовать арест автомобиля и настоять на внесении этого факта в протокол ареста.

Затем собственникам необходимо обратиться в суд, заметил адвокат. Он пояснил, что судьи обладают высокой квалификацией и в состоянии разобраться в специфике законодательства.

Суд в случае ошибок со стороны таможенников обычно занимает сторону пострадавших владельцев, отметил эксперт.

В случае, если не удастся добиться правды в суде, владельцы могут направить заявление в прокуратуру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного параграфом 344 УК ФРГ («Преследование невиновных»), констатировал Гейнрих.