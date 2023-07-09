Автодилеры раскрыли новую тенденцию на авторынке России в 2023 году

Покупатели автомобилей в России начали придерживаться новой тенденции. Информацией поделились представители дилерских центров.

В конце весны текущего года в России продали 880 электрокаров без пробега. Для рынка этот показатель стал рекордным. В мае дилеры реализовали 1006 электрических автомобилей с пробегом. Эксперты изучили статистику продаж и отметили, какие машины больше привлекают граждан России.

Сегмент электрокаров пользуется наибольшим спросом у состоятельных граждан. Каждый месяц фиксируется рост реализации такого вида транспорта. На рынке появляется все больше моделей, а в стране создают условия для полноценной эксплуатации электрокаров. Именно это явление считается новым трендом авторынка в РФ.

Электромобили все чаще рассматривают в качестве второго транспорта в семью. Такой подход позволяет сократить затраты на топливо. Максимальный спрос отмечается у модели HiPhi Z. напомним, что данный автомобиль оценивается в 14 000 000 рублей. Второе место рейтинга занимает Lotus Eletra S. В ТОП-3 вошел седан Avatr 11, который получил в конструкцию систему полного привода. Минимальная стоимость автомобиля равна 8 390 000 рублей.

Автомобилисты обращают внимание не только на премиальный статус электрокаров. Оценивается современное оформление и комплект систем безопасности. Покупатели обращают внимание на высокие технологии. К таким относят автоматическое открытие дверей и приветствие водителей. В России созданы условия для удобного обслуживания электромобилей, что привлекает потенциальных покупателей.