Пять "за" и "против" покупки Renault Koleos I

Когда владельцев Renault Koleos спрашивают, что представляет собой этот автомобиль, они отвечают, что это – перелицованный Nissan X-Trail, в который добавили шумоизоляцию, мягкость хода и два ведра французского шарма. И знаете что? Это довольно точное определение Renault Koleos, разве что шарм оказался налит в основном внутрь салона.

© Колеса.ру

Путь автомобиля к конвейеру оказался достаточно долгим и совсем не простым. Впервые концептуальный кроссовер с таким названием был показан на Женевском автосалоне 2000 года, но в реальную машину этот футуристический концепт так и не превратился. Видимо, вопросы объединения двух автогигантов, которые объявили о слиянии в единый альянс в 1999-м, оказались достаточно сложными. Тем не менее в руководстве Renault отчетливо видели, что марке очень нужен «настоящий кроссовер», а полноприводные версии «каблучка» Kangoo и компактвэна Scenic являются неким паллиативом. Следующий концепт – Renault Egeus – был предъявлен миру во Франкфурте в 2005-м, ну а в 2006-м на подиуме Парижского автосалона уже красовался реальный, вполне годный к конвейеру концепт, которому вернули имя Koleos.

Впрочем, в салонах автомобиль, построенный на совместной платформе Renault Nissan C, появился под другим именем – Renault Samsung QM5. Все дело в том, что главной производственной площадкой для сборки модели был выбран завод в корейском Пусане. Продажи Samsung QM5 в Южной Корее стартовали в 2007-м, а в 2008 году, после официальной премьеры на Женевском автосалоне 2008 года, начались и продажи в Европе, в том числе и в России.

С технической точки зрения автомобиль полностью соответствовал Nissan X-Trail второго поколения (Т31) и имел массу общих компонентов, включая подвеску (спереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажная), гамму двигателей и трансмиссий.

Линейка бензиновых моторов включала в себя два рядных четырехцилиндровых двигателя: двухлитровый M4R мощностью 138 л.с, (на нашем рынке этот мотор практически не встречается) и 2,5-литровый QR25DE мощностью 171 л.с. Кроме того, предлагались и два варианта двигателя на тяжелом топливе: M9R объемом 2,0 литра мощностью 150 и 175 л.с. В паре к ним полагались либо механическая шестиступенчатая коробка, либо вариатор Jatco JF011E (он же RE0F10A), либо шестиступенчатый гидромеханический автомат JF613E от той же компании Jatco. При этом 2,5-литровым моторам полагался вариатор, а дизелям – классический автомат.

Нужно сказать, что внешний дизайн, разработанный Патриком Ле Кеманом, оказался достаточно неоднозначным, так что в 2011-м и 2013-м году Koleos претерпел два последовательных рестайлинга, коснувшихся в основном оформления передней части автомобиля. Стоит отметить, что с 2012 по 2014 года сборка Koleos производилась и на московском заводе «Автофрамос». Отличить автомобили корейской и московской сборки можно по VIN-коду: если ВИН начинается с VF, то это Корея, а если c X7, тогда это Москва. Сразу отметим, что никаких нареканий на качество российской сборки нами не обнаружено.

В 2016-м году произошла смена поколений Koleos, и первое поколение перекочевало на площадки продажи автомобилей с пробегом. Там их предлагают по цене от 650-680 тысяч рублей (столько просят за машины 2008 года с пробегами более 200 тыс. км) до 1,3-1,38 миллиона (за относительно свежие экземпляры 2013-2014 года с пробегом порядка 150 тыс. км). Дорестайлинговые Koleos, как правило, стоят дешевле одного миллиона, экземпляры после 1-го и 2-го рестайлингов (на рынке их примерно половина от общего объема) стоят от 900 до 1345 тысяч. Дизельные версии относительно редки и стоят несколько дороже своих бензиновых аналогов, цены на них укладываются в диапазон от 875 000 до 1300 000 рублей.

Безусловно, в нашем автомобильном сообществе хватает людей, которые уверены, что автомобиль, название марки которого заканчивается на «но», по определению не может представлять из себя ничего приличного, и что следует избегать автомобилей на «Ф», в том числе «фсех французских». Но, может быть, если вы подыскиваете себе семейный кроссовер за умеренные (по нынешним временам) деньги и не слишком подвержены влиянию стереотипов, стоит все-таки не исключать из рассмотрения Renault Koleos? Давайте посмотрим, что пишут об этом автомобиле его владельцы.

Есть автомобили, в которые влюбляются с первого взгляда, про которые пишут «каждый раз восхищаюсь и любуюсь, когда утром прихожу на стоянку». Renault Koleos в их число точно не попадает. Многие аккуратно называют внешний дизайн «спорным» и «неоднозначным», но хватает и тех, кто высказывается куда более резко: «Страшненький он, вот поэтому ему и предпочитали икс-трейлы»; «Машина реально некрасивая»; «Рено, кажется потеряла связь с действительностью – машина уродская»; «Внешний облик – кузовщика на кол!».

Впрочем, хватает и тех, кого не слишком волнует внешность, пусть даже спорная: «Кто-то говорит про спорный дизайн кузова, но мне нравится, да и за рулем – я, а в салоне все хорошо»; «Внешне он, конечно, не эталон, но я езжу внутри, а по комфорту он очень многим даст фору». А уж если окажется, что внешность понравилась супруге, то и вовсе все возражения снимаются, тем более что есть и альтернативная точка зрения (хотя ее выразители и остаются в меньшинстве): «Чтооо? Дизайн страшный?! Да у меня в трудовой книжке уже больше 15 лет написано "дизайнер", и я вам говорю – он прекрасен!»; «Колеос – машина очень красивая и гармоничная, если вы этого не понимаете и не видите, смею вас заверить, что ваш вкус навязан извне фильмами типа “Бумер” и соседом по парадной».

Опять же, во многих отзывах владельцы отмечают, что было у них некоторое «недопонимание по поводу фронтальной части машины», но в ходе двух рестайлингов многое было исправлено. Но в любом случае Renault в России не относится к числу престижных марок, и это отношение в полной мере переносится и на Koleos: «На дороге вообще никто не пропускает, а это для России важно, к сожалению».

Соответственно, жалобы на низкую ликвидность в отзывах – дело вполне обычное: «Самый большой минус – очень трудно продать, я продавал свой 4 месяца»; «Его очень тяжело продать на вторичке, разве что если поставить цену "даром"»; «Машина хорошая, но, к сожалению, потом не продашь».

Но, как говорилось в фильме «Кавказская пленница», «Кто нам мешает – тот нам и поможет!», ведь чем сложней автомобиль продать, тем проще его купить! Модель не пользовалась популярностью из-за непрестижности и неоднозначного дизайна? Вот и отлично, значит, Koleos можно купить дешевле, чем одноклассников тех же лет выпуска. А еще это означает, что среди предыдущих владельцев было мало «конкретных пацанов», любителей «позажигать» и «поиграть в шашки»: такими машинами больше владели люди практичные и основательные. Соответственно, резко возрастает шанс найти живую, не ушатанную машину, за которой тщательно ухаживали и вовремя обслуживали.

При этом, вопреки всем легендам о крайней ломучести всех французских автомобилей, Koleos можно считать автомобилем достаточно беспроблемным: «Редкий случай, когда машина за более чем 8 лет постоянного использования не доставляла проблем. При пробеге практически в 120 тыс. из поломок были только стойки стабилизатора и мотор стеклоочистителя»; «Продал автомобиль на пробеге 232 000 км. Что я в ней делал, кроме планового ТО: менял все тормозные диски и колодки, балансировал кардан, менял стойки стабилизаторов и амортизаторы, ремонтировал компрессор кондиционера и генератор, менял АКБ. Больше ничего не делал вообще»; «Колеос у меня с 2009 г, пробег, не поверите, 292 000 км, ничего не ремонтировал и не менял»; «Пробег 240 тысяч, особых нареканий нет. Меняю расходники». В принципе, пару лет назад мы довольно подробно рассмотрели все проблемы, с которыми может столкнуться человек, решившийся на покупку Koleos первого поколения на вторичном рынке. Их действительно не так уж много.

Масса свидетельств достаточной выносливости подвески и, что даже более важно, коррозионной устойчивости и прочности лакокрасочного покрытия: «Кузов крепкий, родная краска, в одном месте только чуть вспучилась за 12 лет!!! Ездил по полям и лесу, царапал высокой травой и кустами... Следов нет».

Но остается один вопрос: бензиновые версии оснащались вариатором, а к этому агрегату у нас относятся весьма настороженно. Стоит признать, что определенные основания для такой настороженности действительно есть. Дело в том, что вариатор Jatco JF011E в официальных документах значится «необслуживаемым» и «не требующим замены масла в течение всего срока эксплуатации». Вот только для точно такого же вариатора, установленного на Nissan X-Trail с точно таким же мотором, предписана замена масла каждые 60 тысяч километров! Но по какой-то причине многие дилеры Renault в свое время считали замену масла в вариаторе основанием для снятия с гарантийного обслуживания… Множество авторов отзывов свидетельствуют, что если принципиально плюнуть на эти рекомендации и начать регулярно обслуживать вариатор с заменой масла, двух фильтров и чисткой магнитов, он вполне уверенно ходит без ремонта и 200, и 300, и 400 тысяч километров. Важно только каждый раз сбрасывать на ноль счетчик старения масла в электронном блоке управления.

Но если предыдущий владелец начал обслуживать вариатор только после окончания гарантии, то может оказаться, что агрегат уже перешел в категорию «проблемных», то есть его ремонт все-таки достанется вам, хотя и на вполне солидном пробеге. Вариатор вполне ремонтопригоден, но дело это недешевое: если верить авторам отзывов, цена такого ремонта составляет от 60 до 120 тысяч рублей, а в наше непростое время – и того более. Но в целом очень многие авторы отзывов считают страхи в отношении вариатора очень сильно преувеличенными: «С вариатором тоже все отлично на этой модели, главное – не гонять, не рвать с места, ставить на ручник, чтобы не рвать ремень на стоянке и особенно под горку, не закапываться в грязь и снег, и они ездят по 300 тысяч».

В общем, как пишет один из владельцев в своем отзыве, «по главному соотношению цена/качество этот автомобиль даст фору многим конкурентам. И в слово “качество” я вкладываю не только надёжность, но и ТТХ, комфорт, показатель угоняемости и прочее. А не нравиться Рено, заплати в два раза дороже и купи Ауди, ну и катайся с тем же набором опций, но зато с кольцами на решётке радиатора».

Кстати, о показателе угоняемости, который напрямую связан с престижностью марки. «Никому не нужна в плане угона, а отсюда копеечная цена на каско, и можно смело бросать во дворе. Ну и Гаишники не особо тормозят»; «Низкая угоняемость – как следствие, крепкие нервы и глубокий сон»; «Абсолютно неугоняем. На свой даже сигнализацию не стал ставить, бросаю где хочу», – радуются владельцы.

В принципе, владельцы вполне довольны качеством отделочных материалов салона за одним исключением: они массово ругают использованную искусственную кожу. Во-первых, очень многие жалуются на руль, который очень быстро теряет товарный вид: «Кожаная отделка руля вообще никакая по сравнения с Nissan. Наверное, из лягушачьей кожи французы оплетку сделали»; «По эко-коже – это ерунда полная. Для того чтобы она протерлась, не нужно делать ничего специально, особенно на руле. Скажем, у меня к 16 тыс км. местами уже облезла»… Да и на ощупь, по словам владельцев, обтяжка руля ощущается как не слишком приятная.

Кроме того, эта же самая экокожа массово трескается на боковинах передних сидений, а в машинах с механической коробкой то же самое происходит с кожухом рычага коробки: «Два раза поменял кожух кулисы КПП – как оказалось, она сделана из жутчайшего дермантина и в сильные морозы просто трескается»; «Не понравилось, что боковые части сиденья сделаны из экокожи и трескаются».

Но куда более серьезным недостатком модели для очень многих стала теснота на втором ряду сидений. Эту особенность многие авторы отзывов вообще считают главным минусом Renault Koleos первого поколения: «Мало места для ног задних пассажиров. Задние двери расположены таким образом, что выходить и садиться неудобно, так как двери смещены назад по отношению к расположению заднего дивана, и для того, чтобы выйти, нужно порядочно изогнуться»; «Самый главный минус – в машине очень мало места сзади для пассажиров от мала до велика, так, мне кажется, долго сзади не поездишь, если передние сиденья не отодвинуть вперед»; «Маловат запас для ног задних пассажиров – "фотомодели" и "баскетболисты" будут сидеть, поджав ноги». А вот детям сзади места вполне хватает, так что для перевозки молодой семьи Koleos вполне подходит.

Но если говорить о качестве салона в целом, то его владельцы оценивают очень высоко и считают одним из главных достоинств модели: «Интерьер хорош, я бы сказал, очень хорош! Эргономичный и практичный, современный дизайн, смотрится шикарно, материалы отделки на высоте (кроме рулевого колеса), ничего не скрипит и не трещит». В отделке использован дорогой мягкий пластик, а он отнюдь не способствует появлению зловредных «сверчков» даже в течение многолетней эксплуатации.

Радует владельцев и опционное наполнение. Например, панорамная крыша с люком: «Всегда считал панорамную крышу бесполезным и даже вредным (с нашими грязными дорогами) аксессуаром, специально за неё бы платить не стал. А теперь очень рад – в салоне светло и воздушно, по ощущениям салон намного больше, и, несмотря на серый цвет кожи и пластика, совсем не выглядит унылым».

Вполне устраивает владельцев и профиль сидений: «Посадка очень удобная, как дома в кресле (мой рост 191 см, 98 кг.)»; «В дальних перегонах не часто меняешь позу сидения, и спина не болит – 2000 км в сутки с остановками на заправку – легко»; «Удобнее автомобиля по эргономике я не видел. Я о том, что удобно сидеть (хотя сидушки можно было и подлиннее сделать, для удобства в дальних поездках)». Про то, что подушки сидений несколько коротковаты, как и про то, что конструкция подголовника мешает опереться плечами о спинку сидения, упоминают авторы нескольких отзывов, но они уточняют, что эти нарекания относятся к категории «хорошо, но хотелось бы лучше». Впрочем, люди все разные, и кому-то как раз подголовники кажутся идеалом: «Сиденье Колеоса мне понравилось больше всех машин, из тех, которыми я владел, и это при том что на Икс-Трейле была поясничная поддержка с регулировкой, а в Рено ее нет. Странно, но факт: в Рено спина устает меньше, а подголовник держит голову как надо».

Ну и, конечно, всех очень радует двухзонный климат-контроль: «Климат двухзонный мне очень пригодился – я не мерзлявый, люблю попрохладней, жене же, наоборот, хочется потеплей. У меня стоит на 22 градуса, у неё на 25-ти, и все споры исчерпаны»; «Двухзонный климат-контроль – шикарная вещь! Отрабатывает свои функции на отлично, большие кнопки, регулировка по полградуса, много режимов, нареканий вообще никаких, только положительные эмоции. Работает отлично – тихо, быстро и мощно». Ну а в целом по качеству салона (и отделочных материалов, и оборудования) Koleos явно выигрывает у одноклассников тех же лет выпуска: «Потрясающий салон! Опять же сравнивал с одноклассниками: в Ауте – просто жуть как скучно и убого, у Хонды всё деревянно, у братца Икс-трейла как-то всё простенько и дешёво…»

Но французские конструкторы не были бы собой, если бы не разместили некоторые органы управления достаточно странным образом. В очень многих отзывах авторы отмечают неудачное расположение кнопок включения обогрева сидений: «Вот подогрев сидений, например, не на привычном тоннеле, а на внешнем верхнем крае передних сидушек. Их видно только в коленопреклоненной позе, пред открытой дверью и только снаружи машины!»; «Логика расположения кнопок очень странная. Подогрев сидений, кто так кнопки вниз засунул???». Тут, конечно, сразу вспоминается поиск этих кнопок новоиспеченными владельцами Renault Duster…

Но одним обогревом дело не ограничивается. Вот, например, такая претензия: «Из казусов меня лично напрягает расположение управления стеклоподъемниками у водителя. Хотелось бы немного сместить вперед, постоянно путаю кнопки».

Еще один камень преткновения – джойстик управления аудиосистемой: «Управление подрулевым джойстиком аудиосистемы – это, если честно, еще то удовольствие. Не привык до сих пор… Если не ошибаюсь, там девять кнопок, надписи которых не видно вообще, только запоминать на ощупь». Хотя многие владельцы Renault пишут, что когда к этой штуке привыкнешь, то вполне удобно, хотя привыкать приходится долго.

И вообще многие недоумевают, зачем, имея столько свободного места в верхней части передней панели, нужно было буквально засыпать центральную консоль мелкими кнопками?

Практичный семейный автомобиль должен иметь достаточно большой багажник, ведь в семье то одно нужно перевезти, то другое… В принципе, багажник Koleos владельцы оценивают очень по-разному. Кто-то восторгается, мол, «Огромный багажник, все окружающие оценили», кто-то считает, что багажник, конечно, не супер, и хотелось бы побольше, но что есть. На самом деле багажное отделение Renault Koleos имеет объем 450 литров, что несколько больше, чем у Renault Duster, но чуть меньше, чем у многих одноклассников, таких как Mitsubishi Outlander или Nissan X-Trail. Но комплект резины в багажник помещается, и у него есть свои достоинства.

Во-первых, дверь багажника делится по горизонтали на две створки. Можно спокойно открыть только верхнюю створку, не опасаясь задеть соседнюю машину – в тесноте паркинга какого-нибудь торгового центра это может быть важно. Во-вторых, нижняя створка выдерживает нагрузку до 200 кг, а это значит, что на ней можно сидеть или стоять. Во время пикника в лесу или при остановке для перекуса на обочине трассы эта же створка может выступить в роли столика, а верхняя в это время укроет вас от моросящего дождя.

Правда, у такой системы есть и некоторые минусы. «Достать мелочь из глубины багажника, не прижавшись к ней или к заднему крылу, если вы человек среднего роста, и руки у вас не как у орангутана – не выйдет»; «Иногда такая дверь удобна (летом), но чаще это элемент неудобства, так как испачкаться об нее – как нечего делать, а если разложить дверь, то дотянуться до конца багажника получится далеко не у всех».

Зато дальнейшая трансформация салона нравится абсолютно всем: «Открыл дверцу багажника, потянул за две ручки, и задние сидения чудесным образом сложились. Крайне удобно!»; «Очень удобный механизм складывания задних сидений из салона – особенно женщинам должно понравится». При этом образуется ровная площадка, на которой можно перевезти габаритный груз (например, большой взрослый дорожный велосипед в собранном виде), а можно устроить вполне комфортабельное спальное место. Тут, правда, стоит уточнить, что рослые люди смогут спокойно вытянуть ноги только с откинутой нижней секцией. Но для тех, кто планирует регулярно ночевать в этой машине, есть простое и недорогое решение: специальная палатка, которая накидывается на открытую дверь и превращает машину в домик на колесах.

Кстати, если учесть, что спинка сиденья переднего пассажира складывается, превращаясь в столик, то, по словам владельцев, в Koleos можно перевозить предметы длиной до 3,5-4 метров! Ну а столик можно использовать и с разложенного заднего сиденья – например, расположить на нем ноутбук. Есть откидные столики в спинках передних сидений – и они, по словам владельцев, очень нравятся детям.

А еще в Koleos множество отсеков, емкостей и полочек для разнообразных мелочей. Особенно интересны отсеки в полу под ногами задних пассажиров – под ковриками, этакие штатные тайнички. Во многих отзывах авторы хвалят большой и глубокий перчаточный ящик, в которыц помещается четыре литровых бутылки с напитками или три бутылки по 1,5 литра. Эта емкость еще и охлаждается, так что туда можно поместить и контейнер с какими-нибудь скоропортящимися продуктами. Емкость штатно оснащена специальным противоскользящим резиновым ковриком, а штатную сумочку, в которой изначально лежит инструкция по эксплуатации, очень удобно использовать для хранения MP3-дисков. Владельцы пишут, что очень удобно.

Правда, у «бардачка» такого размера есть и оборотная сторона: за ним не поместился салонный фильтр, и конструкторам пришлось перенести его под торпеду со стороны водителя, так что поменять его самостоятельно не так-то просто. Зато запросто можно помыть внутреннюю поверхность бокса-подлокотника, поскольку для этого достаточно вытащить вкладной пластмассовый ящичек (а объем этого ящичка – ни много ни мало семь литров!). Еще одна емкость, в которую помещается бутылка с водой, есть в центральном тоннеле.

В подлокотнике есть забавная штука – вытаскивающийся ящик. То если вам нужно его помыть, то эта штука легко достается и моется.

У любого автомобиля есть некоторые черты, к которым можно привыкнуть, но которые все-таки раздражают. Например, радиус разворота. Авторы очень многих отзывов отмечают, что он все-таки великоват: «Огорчает радиус разворота – он огромный»; «К управлению претензий никаких, разве что только радиус разворота слишком большой»; «Радиус разворота в городе не очень радует».

Огорчают и некоторые особенности, которые проявляются в дождливую погоду. Например, многие владельцы жалуются, что обдув лобового стекла организован не самым лучшим образом и вместе с отсутствием электрического обогрева приводит к тому, что стекло регулярно запотевает изнутри. Запотевают и стекла фар головного света, и задних фонарей.

Очень много нареканий на работу датчика дождя: «Бывает, дворники не включаются, когда уже всё лобовое забрызгано, и наоборот – как начнут ёрзать по сухому стеклу»; «Дворники либо трут уже сухое стекло, либо чего-то ждут, когда уже ничего из-за дождя не видно». Вместе с тем и сами дворники слишком короткие, и не доходят до левой стойки, оставляя широкую неочищенную зону: «Стойки мешают, а тут еще неочищенная полоса, получается полностью мертвая зона. За 5 метров перед переходом пешехода слева не видно вообще. Очень напрягает».

А еще в автомобиле нет датчика уровня омывающей жидкости, которая, как известно, имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Вместо этого владельцам предлагается вспомнить школьный курс физики: в крышку бачка внутри вставлена силиконовая трубка, ее вынимаешь, вставляешь обратно в бачок, зажимаешь отверстие в трубке и вытаскиваешь, после чего можно оценить уровень жидкости в бачке. Прямо скажем, такой «колхоз» владельцев не очень-то радует и становится объектом злой иронии.

Конечно, никто не покупает кроссоверы для покорения экстремального бездорожья – для этого есть совершенно другие транспортные средства. Но определенную свободу перемещения Koleos вполне обеспечивает: «Специально я на нем грязь не месил, но там, где пришлось поездить по проселкам и бездорожным местам, он вел себя очень достойно. Ехал уверенно и спокойно, без намека на пробуксовку»; «Великолепная проходимость, по любому снегу зимой на дачу, не задумываясь»; «Обычная подмосковная дорога на дачу. Скажем так, на переднеприводном седане я бы по такой дороге не поехал, а этот даже в режиме 4х2 едет и даже не чихнет»; «Я, конечно, не охотник, но пролазность нормальная. Если без фанатизма, то в любую погоду, любое время года в деревню без проблем».

206 мм дорожного просвета, приличные параметры геометрической проходимости и интеллектуальная система автоматически подключаемого полного привода с возможностью блокировки муфты – это плюс, который чувствуют люди, нередко выезжающие в места с легким бездорожьем. «Многие скажут, что этот плюс относится к любому паркетнику, и будут абсолютно правы, но мне было приятно почувствовать простоту заезда на бордюр или сугроб, ощутить легкость движения по проселочной дороге, так что я на всю жизнь, видимо, останусь фанатом именно этого класса автомобилей», – пишет один из владельцев в своем отзыве.

А еще Koleos превосходит по проходимости многие популярные модели кроссоверов: «Мой коллега по работе на своем Honda CR-V через "мои" бордюры не может переехать»; «Там, где Kia Sportage застревал, Колеос без проблем всё проезжал». Словом, универсальный автомобиль: «Кольке что трасса, что бездорожье – все по плечу. Мы с ним ездили и на море, и на рыбалку, и на природу с палатками. Нигде не встали, не застряли».

Но, естественно, чаще всего некие внедорожные таланты требуются кроссоверам даже не за пределами асфальтовых дорог, а на нечищенных городских улицах и парковках после крупных снегопадов. И тут никаких разочарований Koleos своим владельцам не доставляет: «Зимой в сильные снегопады не знали проблем. Высокий дорожный просвет и полный привод всегда дает уверенность в любой дорожной ситуации»; «Сейчас зима, езжу только на полном приводе – разница колоссальная. Поездки за город стали в радость»; «Колеос – это беспроблемная парковка зимой. По снегу гребет, как танк».

Судя по отзывам, расход горючего является для владельцев Renault Koleos весьма болезненной темой. Понятно, что владельцы машин с двухлитровыми дизелями никаких нареканий не имеют: «Мои замеры по трассе с загрузкой салона два взрослых + два ребенка – 6,2 л/100 км. А по городу в районе 8 л/100 км». С такими оценками согласно большинство владельцев машин, под капотом которых стоит силовой агрегат с воспламенением от сжатия: трасса – 6-7 литров на сотню, если сознательно экономить, то можно опустить расход до 5,6-5,7 л/100 км, город – 8-9 литров, ну а в особо неблагоприятных режимах – до 10-11,5.

Но в случае наиболее массовых версий, оснащенных 2,5-литровым бензиновым мотором с вариатором, оценки владельцев расходятся самым радикальным образом. Одни жалуются, что летом в городе машины потребляют не менее 14, а зимой – и более 15 литров на 100 км: «Расход АИ-92 в городе 15 л, в смешанном цикле около 12-13»; «Зимой расход по городу находился в среднем 16,8 литра на сотню»; «под 15 литров на сотню как-то не хило»; «Считаю, что расход многоват у него. Ехать на круизе – расход 11-12 литров, в городе зимой легко 15 литров»; «Прожорливый, гад. Все-таки в режиме города больше 15 литров – это много»; «Летом у меня в городе в районе 13-14 литров, зимой с прогревами и до 20 доходило!»

Но хватает и тех, кто называет совсем другие цифры: «Не ожидал такого маленького расхода – город 11-12 (пробки), трасса – 8-9 л на сотню»; «на трассе 8,5 л/100 км, в городе с умеренными пробками 11-12 л на сотню»; «В городе у меня ниже 11,5 не получается, но если выключить кондиционер и не рысачить от светофора к светофору, то в паспортные 10,5 л/100 км можно уложиться».

Опять же даже одни и те же показатели люди оценивают очень по-разному. Одни пишут, что «Огорчает расход топлива, если не ездить, как пенсионер. Мотор хорош, только бензин очень уж любит, в среднем зимой расход 12 литров/100 км». Другие просто восхищаются: «Очень экономичный автомобиль, средний расход 11,5-12,5 л/100 км». Но в подавляющем большинстве отзывов авторы все-таки считают избыточный аппетит в городских условиях одним из основных недостатков Renault Koleos. А вот расход в трассовом режиме их вполне устраивает.

Стоит начать с того, что ни в одном отзыве мне не попалось жалоб на недостаток динамики, в том числе – хоть на какие-то сложности с обгонами на трассе или с быстрыми маневрами в городском трафике. «Динамика лучше, чем у Мазды СХ7. Сел потом в РАВ4 – был в ужасе от этого овоща»; «Двигатель 2,5 литра позволяет даже загруженной машине (четыре человека и барахло) быстро ускорятся на обгонах»; «Очень хорошо ездит! Особенно на дальняк – красота, вообще не устаешь, валишь и валишь себе. Выходя на обгон, не нужно думать, успеем или нет, просто нажми на газ – и Коля прибавит в любом диапазоне скоростей», – восторгаются владельцы. И вариатор с его плавным набором скорости совершенно этому не мешает: «Как по городу, так и на трассе на вариаторе удобно. При обгоне учитываешь особенность работы вариатора и обгоняешь без проблем»; «Вариатор, несмотря на негативные ожидания, оказался весьма на высоте, поскольку позволяет ехать и спокойно, и спортивно. Проблем с обгоном никаких»; «Честно говоря, даже не ожидал такой динамики от вариатора – прет с места, и на трассе аж панамку срывает».

Как именно нужно учитывать особенности работы вариатора? А вот как: если на старте прожать педаль на треть хода, то машинка равномерно ускоряется до сотни за вполне паспортные 9,1 секунды. Обороты при этом не поднимаются выше 2000, что, конечно, экономит горючее. Но при необходимости можно «дать пинка», прожав педаль, потом чуть её отпустив и нажав еще раз. «Не скажу, что как ракета, но рывок получается динамичный», – пишет человек, освоивший такой метод.

Тем не менее автомобиль хотя и имеет под капотом значительный запас мощности и совершает обгоны без всяких проблем, все же ненавязчиво предполагает спокойный тип вождения. «Принцип езды на этой машине я бы определил так: уверенный старт (не путайте с визгом из-под колес), и потом спокойная быстрая езда», – пишет в своем отзыве один из владельцев, и именно достаточно быстрый, но очень плавный набор скорости можно назвать первым компонентом общего ездового комфорта.

Вторым компонентом вне всякого сомнения является настроенная на комфорт подвеска. «Подвеска очень неплохая, как раз для наших дорог, пробить сложно, но настроена странно: мелкие неровности глотает, а на больших ощущаешь толчок»; «Подвеска автомобиля достаточно комфортная, мягкая, хорошо проглатывает неровности»; «Подвеска устроила полностью, ямки и выбоины глотает хорошо»; «Основное достоинство, которое стало заметно почти сразу, – комфортная, мягкая подвеска. Пятикилометровый участок гравийной дороги до дачи, которую в шутку называют "трындычихой", удивил приятной тишиной и почти незаметным покачиванием на 60-ти км/ч, хотя раньше мне приходилось снижать скорость до 20-30 км/ч и слышать бряканье всего, что скакало вприпрыжку в салоне», – делятся авторы отзывов своими наблюдениями.

И тут, конечно, стоит понимать, что за все приходится платить. В данном случае, платой за плавность хода и комфорт на плохой дороге является управляемость – автомобиль однозначно ощущается как несколько вальяжный: «Из-за такой настройки подвески Колеос валковат на поворотах, поэтому вхожу очень аккуратно, особенно боюсь начала заноса и включения полного привода»; «В быстрых поворотах чувствуется, что реакции машины слегка не успевают за рулем, резкие перестроения вызывают небольшие крены». В общем, эта машина – совсем не шоссейно-кольцевой болид, гнать ее «в шашки» и устраивать гонки на автострадах точно не стоит.

Третьим компонентом общего ездового комфорта является неплохая шумоизоляция, которая, возможно, и не достигает уровня премиального сегмента, но однозначно превосходит акустический комфорт основных конкурентов и одноклассников: «Шумка устроила полностью»; «Шумка хорошая, выше среднего, в Иксе шумка явно хуже»; «Очень хорошая шумоизоляция, лучшая в своем классе!»; «Лучший в классе комфорт – тишина в салоне, плавность хода… Смеюсь над владельцами аналогичных "паркетников", которые тратят от 20 до 30 тысяч на дополнительную шумку»; «Шумоизоляция гораздо лучше, чем у "японцев", во всяком случае она есть – шипов и колёс зимой не слышно, из арок шум не идёт, как у японских одноклассников».

Общий комфорт в салоне Koleos ценят даже кошки: «Мой котейко, который орал, как резаный, в прежних машинах, в этой ведёт себя пристойно, только изредка мявкая из перевозки. Заслуга ли это панорамной крыши, в которую от "подглядывает", или пресловутая тишина и комфорт? Не знаю, а он не колется».

Добавим к этому набору очень эффективные и информативные, при этом срабатывающие очень плавно, тормоза. Добавим наличие не только круиз-контроля, но и ограничителя скорости, который вполне может спасти владельца от лишних штрафов в местах, где камер больше, чем блох на бродячей собаке. Добавим поворотные ксеноновые фары, которые очень облегчают езду по извилистым дорогам в темное время суток. Добавим очень комфортабельный и прекрасно оснащенный салон (о достоинствах которого мы уже рассказали, впрочем, как и об имеющихся недостатках).