Какие обороты двигателя помогут снизить износ силового агрегата

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, для оптимального функционирования двигателя внутреннего сгорания (ДВС) существуют определенные режимы работы. Благодаря им мотор обеспечивает хорошую тягу, но не подвергается значительному износу.

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Соблюдение этих режимов позволяет продлить срок службы двигателя без необходимости ремонта. Эксперт рассказал, какие обороты двигателя являются безопасными, а какие могут привести к быстрому износу двигателя.

Элементы двигателя могут страдать не только при высоких оборотах в красной зоне, но и при низких значениях. Это происходит в тот момент, когда двигатель недостаточно разогрет.

Режим, начинающийся от холостого хода до примерно 1800 оборотов, считается «буксировочным». Максимальная же выработка на деталях достигает при подъеме оборотов свыше 5000. Если регулярно ездить в этом режиме, ресурс двигателя кратно сократится.