Надо ли промывать двигатель при замене масла

Промывка двигателя при смене масла – это одна из тех вечных тем, которые, с одной стороны, себя давно исчерпали, а с другой, всегда остаются актуальными. Давайте попробуем если не расставить все точки над i, то хотя бы разобраться в том, откуда растут корни этого несмолкающего спора, и сделать из всего этого логические выводы.

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ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ РЕКОМЕНДУЮТ ПРОМЫВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА?

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Начнем с того, откуда вообще пошла идея промывать двигатель при замене масла, и на чем она основана. Ответ на вопрос о сути промывки несложный. Во-первых, при работе двигателя масло стареет, окисляется и собирает в себя продукты износа – а сливаемая отработка темного, а то и откровенно черного цвета многих автовладельцев подсознательно пугает. Хотя по сути в цвете отработанного масла нет ничего страшного, ведь одна из его функций и состоит в том, чтобы очищать двигатель и не допускать появления отложений – на это работают моющие присадки в составе.

Но при сливе масла через сливную пробку и даже при его откачке вакуумным аппаратом в двигателе все равно остается стакан-другой «отработки»: масляный насос, фазорегуляторы и другие узлы, да и просто каналы и внутренние полости неизбежно удерживают некоторое количество масла. А самые щепетильные водители не хотят, чтобы в моторе оставалась «грязь», потому и хотят его промыть. Ну а во-вторых, многие автовладельцы, особенно начинающие, не уверены, что можно переходить с одного типа масла на другой без промывки – вдруг при смешивании разных масел случится что-то плохое. В народе же уверенность в необходимости промывки культивируется еще с далеких советских времен. Правда, при этом не учитывается тот факт, что моторное масло, в отличие от самой машины – это не тот случай, когда «раньше было лучше».

ЧТО ТАКОЕ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО?

Перед тем как рассуждать о необходимости промывки, нужно определиться с базовыми вещами – и это уже поможет ответить на многие вопросы. Что такие промывочное масло? Практически всегда это обычное минеральное масло, содержащее пакет моющих и диспергирующих присадок – то есть, тех, что позволяют смыть некоторое количество отложений с деталей и стенок двигателя и удержать эти частицы во взвешенном состоянии, чтобы слить их вместе с промывкой. Логика здесь стопроцентная: промывочные масла должны быть дешевыми, а остальные показатели для них вторичны, ведь на них не предполагается ездить тысячи километров. Поэтому применяется самая бюджетная минеральная основа, которую дополняют необходимыми для очистки присадками.

КАКИЕ ЕЩЕ БЫВАЮТ ПРОМЫВКИ?

Помимо промывочных масел, в продаже можно встретить и другие средства для промывки мотора при замене масла. Обычно это средства, которые нужно добавить в масло перед заменой. Вариантов два: это либо составы, которые предлагают добавлять за несколько сотен километров до смены масла, либо «пятиминутки», которые надо залить непосредственно перед заменой и дать мотору поработать 5-10 минут, после чего слить старое масло и залить новое.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОМЫВКА НЕ НУЖНА?

Теперь, когда мы знаем, что такое промывочное масло, можно включить логику и сделать выводы о том, когда промывка мотора не имеет смысла.

При штатной смене масла. Это самый очевидный вариант: если вы ездите на хорошем масле и соблюдаете интервалы его замены, то промывка при обычной смене масла не нужна. Более того, она не имеет смысла: после промывки вы получите тот же самый несливаемый остаток, но уже не той же самой, пусть и грязной, но хорошей синтетики, а дешевой «минералки». Само собой, мотору не повредит ни то, ни другое, но и смысла тратить деньги нет.

При переходе с одного масла на другое. Второй популярный миф заключается в том, что с одного масла переходить на другое можно только через промывку, особенно если переходить с «минералки» на полусинтетику или синтетику. Ответ на этот вопрос тоже становится очевидным, если вспомнить, что такое промывочное масло – это та же самая обычная «минералка». То есть, вне зависимости от того, с какого на какое масло вы переходите, никакого смысла в промежуточной промывке мотора минеральным маслом нет. А мифы о том, что синтетику и минералку ни в коем случае нельзя смешивать, поскольку они имеют разные пакеты присадок и потому могут свернуться, испортиться, образовать осадок или сделать еще что-то ужасное, сегодня не имеют под собой основания. Минеральные, полусинтетические и синтетические масла нормально смешиваются между собой, а в столь небольших количествах делают это без последствий. В конце концов, если бы мифы были правдой, то промывка на основе минералки точно так же портила бы каждый мотор, в который следом залили синтетику.

При контролируемом превышении интервала замены. Еще один миф гласит, что если вы проездили на масле не 10, а 12-15 тысяч километров, то при замене масла стоит промыть мотор. Так ли это? Возвращаемся к первому пункту: если вы льете в мотор качественное синтетическое масло, то никакого смысла в том, чтобы смешать его при замене с двумя стаканами дешевой «минералки», нет. В чем действительно может быть смысл, так это в досрочной замене свежезалитого масла: смешавшись с остатками старого, оно получит больший заряд кислотности и грязи, так что и состариться может быстрее. Так что его можно сменить не через 8-10, а через 5-7 тысяч километров.

При замене масла в очень грязном моторе. Если через горловину в клапанной крышке невооруженным глазом видно не просто лак и тонкий черный налет, а массивные отложения, то никакая промывка такому мотору уже не поможет. Моющие свойства даже у промывочных масел ненамного более сильны (а зачастую вообще менее сильны), чем у обычных, так что ни за 15 минут, ни за 15 тысяч километров они не способны растворить толстый слой нагара, отложений и других твердых частиц на внутренних поверхностях. То же самое касается ситуаций, когда масло не меняли несколько десятков тысяч километров, и оно превратилось в подобие пластичной смазки. Проще говоря, если внутри мотора уже солидол, и из сливной пробки ничего не течет, а в лучшем случае вываливается, промывать уже поздно – нужно разбирать, очищать механически, дефектовать и собирать обратно. Чудес, увы, не бывает.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОМЫВКА МОЖЕТ ИМЕТЬ СМЫСЛ?

При замене неизвестного масла с неизвестным пробегом. Ели вы купили машину, состояние которой намекает на то, что на ней сильно экономили, то первый раз поменять в ней масло можно с промывкой. Мотивация простая: что залито в мотор и сколько тысяч километров он на этом прошел, неизвестно, поэтому «прополоскать» его промывочным маслом и затем залить хорошее – это логично. Да и дешевле, чем промываться хорошим маслом (об этом мы еще поговорим чуть ниже). Так что если вы совершенно не уверены в качестве и пробеге масла, залитого в купленный автомобиль с пробегом, то можно перестраховаться. Однако нельзя сказать, что промывка – это всегда бесполезная процедура и деньги на ветер. Есть и варианты, когда она может быть полезна.

Если в моторе есть эмульсия или посторонние вещества. Это тоже вариант понятный. Например, если у вас пробило прокладку ГБЦ или потек водомасляный теплообменник, и в мотор попал антифриз, образовав эмульсию, то мотор точно стоит промыть. И делать это дешевле и проще всего тоже промывочным маслом. То же самое касается ситуаций, когда в масло попали вещества, которых там быть не должно: например, солярка (промывка мотора дизельным топливом – в смеси с маслом, а то и в чистом виде, тоже есть в списке старых гаражных баек), бензин, вода, жидкость стеклоомывателя и что угодно еще. Перед тем, как залить свежее масло, мотор нужно промыть, чтобы удалить остатки «несанкционированных» жидкостей.

СТОИТ ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОМЫВОЧНЫМИ ДОБАВКАМИ В МАСЛО?

Отдельно можно упомянуть промывочные составы, которые нужно добавлять в масло при его замене. Здесь тоже стоит включить простую логику. Если у вас свежий мотор, качественное масло, и меняете вы его (масло, а не мотор) регулярно, то смысла тратить деньги на промывку нет. Если же мотор уже старый, но еще не напоминает изнутри резервуар с мазутом, то перед заменой масла можно задуматься о заливке промывки от надежного производителя. Но и здесь стоит понимать простую истину: никакая промывка не очистит грязный мотор за 15 минут. Если вы действительно хотите получить какой-то результат, то промывку стоит заливать перед каждой заменой масла, и тогда через 3-5 итераций можно заглядывать внутрь в надежде увидеть улучшения.

МОЖНО ЛИ ПРОМЫВАТЬ МОТОР ОБЫЧНЫМ МАСЛОМ?

Еще один вариант промывки мотора – это применение того же масла, что используется на постоянной основе. С одной стороны, это один из неплохих вариантов, но с другой, даже у него есть недостатки.

Плюсы такой «мягкой промывки» очевидны: если нужно, например, промыть мотор после превышения интервала замены масла, то такая «двойная замена» исключает смешивание качественного масла с дешевой промывочной «минералкой», что само по себе хорошо. Кроме того, такой способ можно сочетать и с промывочными добавками: залить «пятиминутку», затем слить старое масло, промыть мотор свежим и залить новое. По сути, ничего плохого в таких манипуляциях нет, если у вас попросту есть лишние деньги. Ведь ключевой недостаток всего этого заключается в стоимости: залить качественную синтетику, а затем слить ее через 15 минут или несколько сотен километров – это банально дорого.