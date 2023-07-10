Эксперт назвал ключевые обстоятельства кражи автомобилей летом

«Кражи машин на пляжах очень распространены. Человек паркуется где-то в лесополосе, идет купаться, и в это время злоумышленники крадут ключи, оставленные на берегу. Особенно если при этом люди увлечены отдыхом, бегают, жарят шашлыки», — рассказал Кондрашов «Газете.Ru».