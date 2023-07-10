Эксперт назвал ключевые обстоятельства кражи автомобилей летом

Названы наиболее распространенные случаи угона автомобилей летом
В летнее время угонщики часто крадут автомобили, припаркованные в местах отдыха граждан у воды. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Кондрашов, руководитель лаборатории «Авторская защита от угона».
«Кражи машин на пляжах очень распространены. Человек паркуется где-то в лесополосе, идет купаться, и в это время злоумышленники крадут ключи, оставленные на берегу. Особенно если при этом люди увлечены отдыхом, бегают, жарят шашлыки», — рассказал Кондрашов «Газете.Ru».
Также летом угонщики любят красть ключи от автомобиля из дамских сумок, когда женщины надевают платья. В такой одежде нет карманов, и женщины вынуждены держать ключ от машины в сумке, откуда его легко достать, либо украсть саму сумку, добавил эксперт.
«Кража комплекта ключей – это, по сути, обычное воровство. Но все-таки больше автомобилей крадут с использованием специальных технических средств, и это не зависит от сезона», — подытожил Кондрашов.
Также Андрей Кондрашов рассказал «Газете.Ru» о наиболее популярных у угонщиков бюджетных автомобилях.