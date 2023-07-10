$91.49-0.19100.42+0.60

Названы наиболее распространенные случаи угона автомобилей летом

В летнее время угонщики часто крадут автомобили, припаркованные в местах отдыха граждан у воды. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Кондрашов, руководитель лаборатории «Авторская защита от угона».

Эксперт назвал ключевые обстоятельства кражи автомобилей летом
© газета.ру

«Кражи машин на пляжах очень распространены. Человек паркуется где-то в лесополосе, идет купаться, и в это время злоумышленники крадут ключи, оставленные на берегу. Особенно если при этом люди увлечены отдыхом, бегают, жарят шашлыки», — рассказал Кондрашов «Газете.Ru».

Также летом угонщики любят красть ключи от автомобиля из дамских сумок, когда женщины надевают платья. В такой одежде нет карманов, и женщины вынуждены держать ключ от машины в сумке, откуда его легко достать, либо украсть саму сумку, добавил эксперт.

«Кража комплекта ключей – это, по сути, обычное воровство. Но все-таки больше автомобилей крадут с использованием специальных технических средств, и это не зависит от сезона», — подытожил Кондрашов.

Также Андрей Кондрашов рассказал «Газете.Ru» о наиболее популярных у угонщиков бюджетных автомобилях.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости