С чего начинался китайский автопром в России

Многие уверены, что китайские автомобили стали появляться на российском рынке только в 2022 году. Это не соответствует действительности, потому что китайские автомобили на нашем рынке уже около 20 лет, просто никто их не замечал и не брал в расчёт, так как засилье европейцев и американцев не оставляло им даже шанса. К тому же двадцать лет назад китайские машины являлись самыми настоящими консервными банками на колесах, которые продавались чуть ли не дешевле наших родных «Лад». В то время у них было ужасное качество всего: кузова, двигателя, салона. Они гнили уже в первый год эксплуатации, а ремонтопригодность узлов была где-то около нуля. Но все изменилось - Китай за предыдущие пять-десять лет в области автомобилестроения шагнул так далеко, как мы не смогли шагнуть за полвека. Сегодня многие китайские автомобили очень красивы, щедро политы дополнительными опциями и стоят относительно недорого. Давайте вспомним первые модели, с которых начинались китайские автомобили в России.

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Chery Amulet

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Первым автомобилем, пришедшим на наш рынок с Востока, был Chery Amulet, выпущенный в 2003 году. Машина была построена на нелицензионно скопированной платформе Volkswagen Golf II. В то время обратный инжиниринг в Китае процветал - с этого начинали многие компании. С 2006 года "Амулет" собирался на калининградском заводе «Автотор», но в марте того же 2006, из-за непредоставления скидок для локальной работы, сборка прекратилась.

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Автомобиль совершенно не соответствовал нормам даже пассивной безопасности. В известном краш-тесте ARCAP «Амулет» получил 0 звезд и 4, а в другом - 1,6 балла из 16. На нашем рынке продавалась версия с мотором 1,6 литра мощностью 87 и 94 л.с. Коробка передач для России предлагалась только механическая, хотя на других рынках засветился и «автомат» от ZF. В 2010 году автомобиль прекратили собирать во всем мире, включая КНР, из-за абсолютного устаревания и полного падения спроса даже в бедных странах.

Geely CK

Этот автомобиль среднего класса выпускался компанией Geely Automobile с 2005 до 2017 года. Базой для машины стала японская Toyota Corolla шестого поколения. Сборка в России стартовала 5 июня 2007 года на заводе «АМУР» (Автомобили и моторы Урала). По какой-то причине для нашего рынка изменили название на Geely Otaka, и именно под ним модель впервые показали на московском автосалоне 2007 года. Стоимость первой версии составляла около 300 000 рублей в базовой комплектации. Всего продали 5346 автомобилей за год, и в середине 2008 сборка была прекращена из-за повышения таможенных пошлин.

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У этой машины безопасность тоже никуда не годилась – ни одной звезды в краш-тесте по методике EuroNCAP и всего 1,7 балла из общих 16 возможных. Результаты были в разы хуже, чем у российской Lada Priora, которая в 2007 году набрала 5,7 баллов из 16 и 2 звезды в базе, и 10,6 баллов и 3 звезды в комплектации «Люкс» с подушками безопасности. А обновленная версия от 2008, с доработанными ремнями безопасности, вообще получила 4 балла из 5. Собственно, именно по этой причине в то время китайский автопром ассоциировался с банками, которые протыкаются пальцами. Двигатель у Geely обладал объемом 1,6 литра и выдавал от 90 до 107 л.с., но была доступна автоматическая коробка передач (4-скоростная), что считалось большим плюсом.

JAC Rein

Компания JAC сегодня хорошо известна многим россиянам, так как именно она предоставила один из своих кроссоверов для перелицовки в «Москвич 3». Но JAC Rein был совсем другим автомобилем, не похожим на технологичный «Москвич 3». Это внедорожник с колесной формулой 4х4, построенный на платформе Hyundai Santa Fe первого поколения. Задние фонари были полностью скопированы с японского Lexus RX. В основном продавались модификации с объемом двигателя 2,4 литра мощностью 130 л.с. в паре с механикой.

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В целом, это было не самое плохое китайское предложение. До сих пор эти машины продают по 500–700 тысяч в нормальном состоянии, хотя они все были выпущены в среднем 15 лет назад. Видимо, уже тогда JAC не использовал условную фольгу вместо металла и покрывал кузова антикором, что помогло этим машинам дожить до сегодняшних дней.

FAW Vita

FAW – крупнейшая государственная китайская автомобилестроительная компания, которая сегодня под своим крылом объединяет много разных брендов. Такой подход часто используется китайскими концернами для экспериментов без рисков для основного бренда. Модель Vita начала выпускаться в июле 2006 года и сошла с конвейера в 2011. Есть информация, что эта машина тоже взяла свои корни у соседей по рынку, а конкретно - у Toyota Platz. Но точных данных по этому вопросу нет, все на уровне слухов и догадок.

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Во всяком случае двигатели использовались точно производства Toyota, если конкретнее - модели 5A-Fe и 8A-FE. Литраж от 1,3 до 1,5 при средней мощности около 80–100 л.с. Предлагалась как механическая, так и автоматическая коробки передач. В Китае машина стоила около 650 000 рублей по тем временам, а сегодня б/у продают от 150 тысяч.

Заключение