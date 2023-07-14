Каршеринг - минусы сервиса

Лет десять назад каршеринг вызывал у наших граждан недоверие и даже какую-то брезгливость. Сегодня же его используют и в хвост и в гриву как опытные водители, так и совсем новички. А самих машин каршеринга стало чуть ли не больше, чем такси.

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Оно, впрочем, понятно. Каршеринг - это пусть и не дешево, но очень удобно. Вы не платите за обслуживание автомобиля, не следите за его техническим состоянием, резиной, ремонтами, мойкой, химчисткой, заправкой и даже налогами. Мало того, машину можно бросить на любой городской парковке совершено бесплатно. Хотя, не будем спорить, минусов у сервиса тоже хватает.

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Штрафы

Штрафы при нарушении правил дорожного движения едины для всех, но есть нюансы. Во-первых, в каршеринге штраф с вас спишут сразу, а не тогда, когда вам удобно. И это еще повезет, если оплата уложится в льготный период. Но это касается самого простого штрафа за нарушение скоростного режима на 20–40 км/ч. А вот за превышение на 40–60 км/ч придется заплатить полную сумму , даже если вы нарушили первый раз. Дело в том, что камера выписывает штраф не на вас, а на автомобиль, на котором ездит любой желающий. И этот любой, скорее всего, успел натворить дел. А значит, выпишут вам не 1000 рублей, а полные 2500.

Лихачество

Все каршеринговые машины оснащены системами слежения и телеметрии и все они прекрасно распознают лихачество на дорогах, дрифт и прочие развлечения. За это могут «впаять» огромный штраф на десятки, а иногда и сотни тысяч рублей, оспорить которые можно будет только в суде. Мера направлена на водителей, которые берут машину не для повседневных поездок, а чтобы поиграться за рулем, получить удовольствие. Подобные действия крайне опасны для окружающих и быстро приводят в негодность сам автомобиль. От частого дрифта быстро сломается коробка передач, редуктор или перегреется сам двигатель. Опасное вождение тоже приравнивается к подобным выходкам, потому что крайне велик соблазн погонять на чужой застрахованной машине. Именно из-за такого поведения, у других водителей складывается отрицательное предвзятое мнение на счет любого каршеринга, от которого срочно перестраиваются куда подальше.

Повреждения кузова

Перед тем, как сесть в каршеринговый автомобиль, необходимо внимательно его осмотреть и сфотографировать любое повреждение. Это очень важный этап аренды, потому что на вас могут повесить любое повреждение, которое было не фотографировано. А повреждения могут обойтись очень дорого. Это основная опасность с каршерингом, потому что могут «случайно» списать с вашей карты много денег за то, к чему вы не имеете отношения. Поэтому, прежде чем сесть в машину, внимательно все осмотрите, сфотографируйте каждую царапину и даже колесные диски. Если время вечернее, включите фонарик на телефоне. От сильно побитой машины рекомендуем отказаться и найти другую во избежание непредвиденных проблем.

РИА Новости

Состояние салона

В салоне каршерингового автомобиля необходимо быть крайне аккуратными. Старайтесь не пить напитки, не есть и совершенно точно не курить - за это большие штрафы. Оставлять после себя какие-то отходы также строго запрещено. В конце поездки не забудьте проверить все карманы, в которые можно случайно на автомате засунуть грязную салфетку. Если же вы только взяли машину, а салон уже грязный - это обязательно нужно сфотографировать в деталях и отправить оператору. А лучше отказаться от машины, указав, что вас не устраивает грязный салон. Очень неудобно будет потом получить огромный счет за химчистку, а каршеринги, судя по счетам, химчистятся где-то в Дубае, а возят их туда бизнес-классом. За один испачканный элемент вам могут выставить счет в размере 10–15 тысяч рублей, как за чистку всего салона в дорогом ателье.

Уровень топлива

Если вы хотите закончить поездку, а уровень топлива слишком низкий, вам не дадут этого сделать. Придется проехать на АЗС и заправить машину. Для этого нужно будет воспользоваться или топливной картой, которая лежит в бардачке, или заправить машину самостоятельно и загрузить чек в приложение для последующей компенсации. Удобно? Не очень. Старайтесь брать машины у которых много бензина, чтобы не тратить лишнее время.

Неправильная парковка

Еще один минус каршеринга заключается в том, что при любом намеке на неправильную парковку, эвакуаторы увозят его мгновенно. Вам придется оплатить и штраф, и саму эвакуацию автомобиля, и все это выльетт

РИА Новости

Заключение