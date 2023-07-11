Что делать, если перегрелся двигатель

В летнее время двигатель автомобиля подвержен повышенным нагрузкам. Эксперты напомнили, что делать в случае перегрева мотора.

Если перегрев мотора в автомобиле уже обнаружен, следует обеспечить собственную безопасность. Для этого рекомендуется остановиться на обочине, не прибегая к резким маневрам. Установка аварийного знака и использование светоотражающего жилета - обязательные условия.

Если показания приборов в автомобиле указывают предельно допустимую температуру, нельзя сразу останавливаться и глушить мотор. Нужно оставить двигатель работать и включить обогреватель, если из-под капота пока нет дыма. Такое действие позволяет распределить тепло по всему салону и снять нагрузку с мотора.

После этого следует подождать, пока мотор автомобиля остынет самостоятельно. При включенном обогревателе процесс пройдет быстрее. Продолжать движение можно в том случае, если на панели приборов отражается нормальная температура системы.

Если после включения обогревателя из воздуховодов идет холодный воздух, нужно отключить мотор. После этого эксплуатировать автомобиль нельзя, так как требуется проведение диагностики. Для этого можно воспользоваться услугами эвакуатора. Одна из причин такого поведения машины - дефицит охлаждающего средства в системе. Если продолжить эксплуатировать автомобиль в таком режиме, можно вывести из строя двигатель.

Проверку уровня охлаждающей жидкости нужно проводить только после того, как система остынет. В противном случае можно получить серьезный ожог. Если обнаружен низкий уровень состава, следует долить жидкость и обратиться в сервисный центр - причина может заключаться в образовании утечки.