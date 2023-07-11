Как Geely Monjaro отрабатывает свою цену в 5 млн рублей

Наше знакомство с Geely Monjaro позволило убедиться, что у этого большого "китайца" практически нет слабых мест, он умеет сочетать драйв с комфортом и престижность с практичностью. Неудивительно, что и конкурентов у этой модели на нашем рынке - раз, два и обчелся.

© Пресс-служба Geely

Шведские корни

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Флагманская модель марки Geely была подставлена на рынке Китая в 2020 году, и, соответственно, это свежий и передовой продукт, впитавший не только новейшие ноу-хау компании, но и ее марки Volvo.

Радиаторная решетка с характерной вогнутостью, пропорции и кузовные обводы явно передают привет Volvo XC60 и XC90. Хотя в то же время светодиодная оптика, хромированный декор и решения интерьера выдержаны в уже хорошо узнаваемом, чуть более агрессивном и молодежном ключе, нежели у моделей шведского бренда.

Старший брат Geely Tugella

Пресс-служба Geely

Платформа, шасси и агрегатная связка Geely Monjaro позаимствованы у младшей модели Geely Tugella, который вполне можно назвать спорткроссовером или четырехдверным кросс-купе. Оба "китайца" базируется на "тележке" CMA с передней независимой подвеской, задней "многорычажкой", поперечно расположенным мотором и полным приводом на основе муфты BorgWarner шестого поколения. Последняя всего за 0,2 сек смыкает пакет фрикционов и передает тягу на задние колеса.

А еще в качестве коробки передач здесь используется не нежный "преселектив" или вариатор, а надежный 8-диапазонный автомат Aisin, знакомый по многим моделям Volvo и Volkswagen. С 2-литрового бензинового мотора снято 238 л.с. Он настроен на потребление 95-го бензина, поскольку высокоэффективен и технологичен.

Какой это размерный класс

Пресс-служба Geely

По габаритам (4770х1895х1689 мм), колесной базе (2845 мм) и объему багажного отделения (562 л) Geely Monjaro наиболее близок к Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Skoda Kodiaq.

Дорожный просвет составляет честные 210 мм, что вкупе с не самыми длинными кузовными свесами обеспечивает хорошую геометрическую проходимость. В снаряженном состоянии машина с несущим кузовом весит от 1675 до 1855 кг, в зависимости от варианта исполнения.

Современный интерьер

Пресс-служба Geely

Салон китайского кроссовера выглядит прогрессивным. За рулем с усеченным нижним сектором расположился 12,3-дюймовый дисплей виртуальной "приборки", а практически всю ширину передней панели занимает кластер двух 12,3-дюймовых тачскринов.

В топовых комплектациях имеются также проекционный дисплей, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, аудиосистема Bose с системой активного шумоподавления и много других "наворотов".

Другие важные козыри - система распознавания жестов и система кругового обзора, которая транслируют на центральный тачскрин высокодетализированное изображение по периметру машины. В то же время важный функционал активируется также и физическими клавишами, что очень удобно. Скажем, на центральной консоли в ряд выстроены кнопки управления "климатом" и различными подогревами.

Пресс-служба Geely

Эргономика кресел тоже не подкачала. У передних сидений достаточно длинная подушка, ненавязчивый боковой профиль и большое количеством регулировок, в топовых версиях - с электроприводом. Обитатели "галерки" порадуются царскому простору (спасибо большой колесной базе), равно как регулируемой по углу наклона спинке разрезного дивана, персональному блоку климат-контроля и паре силовых разъемов для подзарядки гаджетов.

Ну и, разумеется, эта машина адаптирована к нашему климату. Скажем, подогрев сидений можно запрограммировать с отключением через 5, 15 и 30 минут, у задних сидений греются также и спинки, есть обогрев обода руля.

Системы безопасности

Пресс-служба Geely

Само собой, флагманский SUV напичкан системами активной безопасности, работу которых обеспечивают 3 радара, 5 камер и 12 ультразвуковых датчиков. Автомобиль может сам припарковаться, не откроет дверь, если, скажем, слева будет ехать велосипедист. Адаптивный круиз здесь не только поддерживает дистанцию до впереди идущего автомобиля в диапазоне скоростей от 0 до 150 км/ч. Также этот ассистент способен полностью остановить кроссовер и автоматически возобновить движение.

При этом система исключает слишком резкое замедление для снижения риска удара сзади. Продвинутая система мониторинга опасности столкновения передает предупредительный звуковой и световой сигналы.

Что касается пассивной безопасности, то она соответствует пяти звездам по стандартам китайского C-NCAP, европейского Euro-NCAP и американского US IIHS. Также в оснащение входят шесть "аэрбегов".

Как едет

Пресс-служба Geely

У этого "китайца" предсказуемая и выверенная управляемость, равно как высокая плавность хода. Конечно, в сравнении с соплатформенным кросс-купе Tugella здесь выше центр масс, а потому машина демонстрирует больше кренов в крутых виражах. С другой стороны, за счет большой колесной базы (2845 мм) и плотной подвески высока курсовая устойчивость на шоссейных скоростях.

На проселке ходовая отлично держит удар, заставить амортизаторы сработать на отбой даже при неаккуратной езде по колдобинам у вас вряд ли получится. Разве что большие выбоины и выступы отрабатываются жестковато. При этом радует шумоизоляция. Ни тебе дроби камушков по колесным аркам, ни аэродинамических шумов на шоссе, ни навязчивого звука мотора.

Динамика плюс экономичность

Пресс-служба Geely

Безальтернативный на нашем рынке 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л.с. отлично ладит с 8-диапазонным автоматом Aisin и полным приводом с муфтой подключения задних колес BorgWarner. Коробка меняет передачи споро и без рывков, а полный привод оперативно перекидывает тягу на задние колеса, когда это нужно.

На выходе имеем отличную для машины с такими габаритами и снаряженной массой динамику. Заявленные 7,7 с, отмеренные на разгон до "сотни", соответствуют действительности. Однако присутствует небольшая заминка при резком нажатии на газ - система явно бережет трансмиссию, но так оно и лучше. Ну и, конечно, при желании машину можно взбодрить, выбрав спортивный режим из шести пресетов, варьирующих настройки рулевого управления, двигателя, коробки передач и полного привода.

На что способен на бездорожье

Пресс-служба Geely

Для кроссовера с несущим кузовом внедорожный потенциал здесь, как минимум, неплох. 210 мм дорожного просвета, беспроблемная АКП Aisin, специальный внедорожный режим "Оффроуд", блокирующий в соотношении 50:50 многодисковую муфту, а также режимы "Снег" и "Интеллектуальный", достаточно короткие свесы кузова дают преимущества на проселке.

Цены и конкуренты

"Китаец" предлагается у нас в трех комплектациях, начиная с Luxury за 4 499 990 рублей и заканчивая Exclusive за 4 799 990 рублей. Все версии оснащены, можно сказать, под завязку.

Например, уже в базе модель может похвастаться панорамной крышей с люком, трехзонным климат-контролем, подогревом и вентиляцией кресел, системой кругового обзора, адаптивный круизом, атмосферной подсветкой и презентабельной отделкой.