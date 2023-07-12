Как мог бы выглядеть будущий Lada Vesta Van

В Сети показали, каким может стать минивэн Lada, который придет на смену Largus. Известно, что концерн АвтоВАЗ запустил проект по разработке нового семейства автомобилей под индексом RGH. Предполагается, что эта линейка заменит устаревший модельный ряд Largus, который испытывает проблемы с локализацией компонентов. В связи с этим дизайнер портала Quto.ru Никита Чуйко представил свое видение того, как может выглядеть будущий Lada Vesta Van.

© © Никита Чуйко / Quto.ru

Будущий минивэн Lada, скорее всего, получит классический двухобъёмный кузов, выполненный в стиле модельного ряда Vesta. В частности, на боковых частях модели появятся знакомые выштамповки, разработанные дизайнером Стивом Маттином. Кроме того, от нового поколения «Весты» в минивэн может перекочевать передняя оптика и задние фонари.

Никита Чуйко / Quto.ru

При этом автомобиль может получить полностью оригинальную крышу, а также сдвижные задние двери и подъемную крышку багажника. Между тем, в АвтоВАЗе никак не комментируют разработку будущего минивэна. Представители отечественного автогиганта сообщили, что первым шагом в развитии платформы Lada Vesta станет кроссовер. При этом разработка других моделей пока что находится на стадии обсуждений.