Экономист объяснил, как падение курса рубля скажется на стоимости бензина

Сильного скачка цен на бензин в России из-за ослабления курса рубля не произойдет. Об этом заявил эксперт РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько в беседе с URA.RU.

Он рассказал, что влияние изменения стоимости рубля к американской валюте на цену бензина, особенно в рознице, а не в оптовом звене, минимально. Основной момент в этом деле, на который стоит обратить внимание, — это предложение, которое будет расти вверх, а также объем спроса.

«Какого-то сильного всплеска цены бензина в рознице не будет», — заверил Гинько.

Экономист также отметил, что во втором полугодии России значительно увеличится производство нефтепродуктов. По предварительным данным, в июле резко возрастет потенциал переработки нефти — прирост будет почти на 40%. Следовательно, люди в отрасли воспользуются этим.

Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина назвала нестабильный курс российской валюты «благом» для экономики страны, а попытки повлиять на него грозят девальвацией.