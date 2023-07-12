Грозит ли России дефицит автозапчастей и расходников
Коммерческий директор компании "Автодок" Виталий Колисов рассказал "Российской газете", что происходит с рынком запчастей в России. По его словам, не стоит переживать из-за ходовых деталей, а масла и радиаторы уже сейчас можно смело закупать у отечественных производителей.
"Полтора года назад на рынок стабильно и в больших количествах шли поставки оригинальных европейских автозапчастей. При этом часто предусматривались скидки за закупку комплектующих в больших объемах, а логистические цепочки были хорошо отлажены. Сегодня же, помимо отсутствия прямых продаж и практически полного исчезновения групповых скидок от поставщиков, мы сталкиваемся еще и с тем, что в цепочке поставок появляются новые игроки, каждый из которых хочет получить свою долю прибыли - 20-30% минимум.
Складывается следующая картина: каждый из участников логистической цепочки забирает свой процент прибыли, а в случае с товарами дефицитных брендов продавцы стремятся заработать еще 40-60% сверх, поскольку доставить такой товар в Россию сложно. Если суммировать все логистические расходы, получается, что цена на конечный товар вырастает в 2-5 раз, в зависимости от производителя и числа посредников в логистической цепочке.
Ситуация с азиатскими брендами выглядит куда более оптимистично: они продолжают поставлять товары как раньше, местами даже в больших объемах. Их ценообразование изменилось незначительно, в основном в связи с падением валютного курса.
Клиентам не стоит сильно переживать насчет ходовых запчастей - фильтров, колодок и масел - они в любом случае останутся на рынке, возможно, под другими брендами. Проблемы могут возникнуть с редкими комплектующими: они будут стоить дороже, и их вероятно придется долго ждать, поскольку эти запчасти не пользуются массовым спросом. Масла и радиаторы можно смело закупать у отечественного производителя - они не уступают по качеству зарубежным и доступнее по цене", - отметил Колисов.