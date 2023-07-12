Грозит ли России дефицит автозапчастей и расходников

"Полтора года назад на рынок стабильно и в больших количествах шли поставки оригинальных европейских автозапчастей. При этом часто предусматривались скидки за закупку комплектующих в больших объемах, а логистические цепочки были хорошо отлажены. Сегодня же, помимо отсутствия прямых продаж и практически полного исчезновения групповых скидок от поставщиков, мы сталкиваемся еще и с тем, что в цепочке поставок появляются новые игроки, каждый из которых хочет получить свою долю прибыли - 20-30% минимум.