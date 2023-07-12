Стало известно, сколько мощности ДВС расходует кондиционер автомобиля во время работы
Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, автомобилисты при включении системы кондиционирования воздуха могут обнаружить, как у авто на холостом ходу поднимаются обороты мотора. Эксперты рассказали, сколько мощности забирает включенный кондиционер.
При включении кондиционера двигатель получает дополнительную нагрузку, что напрямую сказывается на показателях мощности. При постоянном охлаждении салона ДВС может отдавать 5-10 лошадиных сил. Считается, что в смешанном цикле автомобиль при включенной системе кондиционирования потребляет дополнительные 0,3–0,6 литра на 100 км пробега. Показатель может увеличиться до 1–1,5 литра, если компрессор изношен или за бортом слишком высокая температура.
Потеря мощности особо заметна в момент включения или выключения кондиционера. Машинам, которые имеют более слабый двигатель будет сложнее набирать скорость и осуществлять резкие ускорения, поэтому автомобили, участвующие в гонках, не имеют кондиционера.