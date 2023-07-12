Сколько мощности ДВС расходует кондиционер автомобиля

Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, автомобилисты при включении системы кондиционирования воздуха могут обнаружить, как у авто на холостом ходу поднимаются обороты мотора. Эксперты рассказали, сколько мощности забирает включенный кондиционер.

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При включении кондиционера двигатель получает дополнительную нагрузку, что напрямую сказывается на показателях мощности. При постоянном охлаждении салона ДВС может отдавать 5-10 лошадиных сил. Считается, что в смешанном цикле автомобиль при включенной системе кондиционирования потребляет дополнительные 0,3–0,6 литра на 100 км пробега. Показатель может увеличиться до 1–1,5 литра, если компрессор изношен или за бортом слишком высокая температура.