Какой документ нельзя подписывать после ДТП, предупредил юрист
Страховые компании готовы идти на любые ухищрения лишь бы по максимуму сократить свои расходы на выплаты компенсаций своим клиентам.
Об этом предупредила юрист Елена Кудерко, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
По её словам, после того, как автовладелец попадает в ДТП и оказывается пострадавшей стороной, то есть страховая компания должна ему выплатить деньги, её представители будут всячески уговаривать своего клиента подписать выгодные им бумаги.
В них, как объяснил эксперт, скорее всего, будет содержаться оценка понесённого их клиентом ущерба либо составленная на глаз, либо с заведомо заниженными показателями, дабы самой компании нужно было платить за послеаварийный ремонт как можно меньше.
Чтобы не лишить себя права отстаивать свою правоту в суде, юрист рекомендовал россиянам не подписывать подобные бумаги у страховщиков после ДТП. Лучше всего в таком случае заказать независимую экспертизы, чтобы объём ущерба оценил сторонний специалист.