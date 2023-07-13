Какой документ нельзя подписывать после ДТП

Страховые компании готовы идти на любые ухищрения лишь бы по максимуму сократить свои расходы на выплаты компенсаций своим клиентам.

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Об этом предупредила юрист Елена Кудерко, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По её словам, после того, как автовладелец попадает в ДТП и оказывается пострадавшей стороной, то есть страховая компания должна ему выплатить деньги, её представители будут всячески уговаривать своего клиента подписать выгодные им бумаги.

В них, как объяснил эксперт, скорее всего, будет содержаться оценка понесённого их клиентом ущерба либо составленная на глаз, либо с заведомо заниженными показателями, дабы самой компании нужно было платить за послеаварийный ремонт как можно меньше.