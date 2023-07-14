BMW рассказала, где и как умирают автомобили

Центр утилизации и демонтажа BMW Group (RDZ) играет важную роль в выполнении обещаний компании в области устойчивого развития. Демонтаж старых, бывших в употреблении деталей и их повторное использование составляет основу обязательств BMW.

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Фактически, новые автомобили BMW на 30% состоят из переработанных и повторно используемых материалов.

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С 1994 года Центр утилизации и демонтажа BMW Group в Унтершляйсхайме – к северу от Мюнхена – усердно работает над повторным использованием, переработкой и перепрофилированием автомобильных компонентов. Первым шагом в этом процессе является доставка транспортных средств. Прототипы, разбитые транспортные средства, даже авто из фильмов – все доставляется сюда. Все части, поступивших на первый этап утилизации, транспортных средств в конечном итоге будут перепрофилированы.

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Почти ни один BMW, MINI или даже Rolls-Royce не исключен из «меню» перерабатывающего завода. Аккумуляторы и компоненты EV с самого начала производились для многоразового использования. Ячейка за ячейкой батареи тестируются, непригодные к использованию модули извлекаются и отправляются на завод по переработке батарей. Правила ЕС требуют, чтобы 50% веса батареи подлежало вторичному использованию. После этого – или если автомобиль не электрический – запчасти утилизируются.

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При помощи диагностики, технические специалисты могут определить, какие детали можно продавать в качестве сертифицированных бывших в употреблении запчастей. После срабатывания подушек безопасности и слива жидкости, небольшой экскаватор, демонтирует двигатель и салон. Все, что осталось, — это пропустить шасси через мощный уплотнитель, спрессовывающий автомобиль в куб. Пластмассы, текстиль, железо и цветные металлы — все это также легко перерабатывается.

Центр утилизации и демонтажа BMW Group является неотъемлемой частью деятельности BMW, осуществляя до 95% переработки.

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Целями BMW на 2030 год является значительное сокращение выбросов парниковых газов, вывод на рынок 7 миллионов электрифицированных автомобилей, снижение выбросов на заводах и создание наиболее устойчивой цепочки поставок на рынке. Центр утилизации и демонтажа автомобилей BMW Group делает эти цели еще более достижимыми.

Интересные факты:

• Ежедневно разбирается около 20 автомобилей

• Пропускная способность: 10 000 автомобилей в год

• Процесс демонтажа различный, поэтому для одного автомобиля это может занять несколько часов

• Некоторые детали перепродаются как сертифицированные пользовательские, но никогда не продаются напрямую частному лицу

• Экскаватор-демонтажник питается от восстановленных аккумуляторных элементов