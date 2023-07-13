Как лучше ответить на странные вопросы инспектора ГИБДД

Как известно, все инспекторы ДПС хорошие психологи. И на дороге у них масса возможностей для того, чтобы оттачивать эти навыки. Вместе с юристом объясняем, как нужно правильно реагировать в тех или иных ситуациях.

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Речь вовсе не идет о противоправных действиях со стороны сотрудников ГИБДД. Вопросы водителю порой безобидные, но задаются они не просто так.

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Вопрос 1. Выпивали «вчера-позавчера»?

Казалось бы, странный вопрос. Ведь даже если и так, это не значит, что водителя тут же лишат прав за вождение в нетрезвом виде. На самом деле, не так важно, что именно вы ответите: «да» или «нет». Важнее то, как вы это сделаете.

Этим вопросом инспектор старается застать водителя врасплох. Оцениваться будет не только интонация вашего ответа, но и поведение при этом. Если за день до поездки вы употребляли алкоголь, то будете волноваться при ответе и это будет заметно по смущенным усмешкам, бегающим глазам и другим признакам. Опытный инспектор всегда сможет определить нервозность водителя и его попытки уйти от честного ответа. И это несмотря на то, что реакция на этот вопрос у каждого может быть разной.

От того, как вы отреагируете на этот вопрос, будет зависеть дальнейшая манера общения инспектора. Одному водителю он предложит пройти проверку на алкотестере, а другому отдаст права и пожелает счастливого пути.

Помните! При отказе от медосвидетельствования водителю будет предложено оформить это документально. При согласии подписать отказ от «трубки» согласно ст. 12.26 КоАП РФ автовладельцу полагается штраф 30 000 руб. Вдобавок ко всему водитель становится пешеходом на срок до двух лет.

Мнение юриста

Елизавета Владимирова, юрист правового центра «Человек и закон»:

— На такой вопрос всегда лучше сказать «нет». Отвечать положительно не стоит даже в шутку, ведь неизвестно, какая реакция полицейского может последовать. Сотрудник ГИБДД может посчитать, что если вы пили вчера, то у вас в организме еще присутствует алкоголь. Вас могут направить на медосвидетельствование, и никакие заверения, что вы просто человек с юмором, тут уже не помогут. Опять же отказ от медосвидетельствования влечет за собой определенные неприятности, такие как разбирательство в суде, штраф и лишение прав (ч. 1 ст. 12.26 КоАП).

Также не стоит пускаться в рассказы о том, что вы «вообще ни капли не пьете». Всегда придерживайтесь позиции «Вопрос - ответ», причем ответ всегда должен быть по факту и без лишней информации. Завязывать душевный разговор с сотрудником ГИБДД зачастую не приводит ни к чему хорошему. Плюс ко всему это еще и трата вашего времени.

Вопрос 2. Откуда мне знать, что ребенку, сидящему в автомобиле, уже 7 лет?

Правила перевозки детей в автотранспорте меняются в зависимости от возраста ребенка. В пункте 22.9 ПДД сказано, что перевозка детей в возрасте до семи лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, подобранных в соответствии с ростом и весом ребенка. Пассажирам с 7 до 11 лет включительно разрешено ездить на задних сиденьях пристегнутыми штатным ремнем безопасности.

Каждый ребенок развивается по-разному, и не всегда внешне можно определить его возраст: кто-то может выглядеть старше или младше своих ровесников. Некоторые сотрудники ГИБДД, заметив ребенка на заднем сиденье без детского кресла, могут воспользоваться этим нюансом и сразу составить протокол на водителя. При этом остается сложным доказать невиновность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований перевозки детей). Даже если у вас с собой будет собственный паспорт и детское свидетельство о рождении, эти документы не помогут вам оправдаться, поскольку там нет фото ребенка. Как вы докажете, что ребенок, записанный в документах и находящийся в автомобиле, – одно и то же лицо?

Мнение юриста:

— К сожалению, ни в одном детском документе (за исключением загранпаспорта) нет фотографии. То есть по сути даже свидетельство о рождении не дает уверенности в том, что оно является документом определенного ребенка. Но с точки зрения здравого смысла было бы странно возить с собой документы чужого ребенка и тем более вписывать его в паспорт.

Помните, что «правил доказывания» или перечня документов при перевозке детей не существует. Да и паспорт, куда вписываются дети до 14 лет, носить с собой гражданин не обязан (ст.17 ПП РФ от 08.07.1997 N 828 «...Положения о паспорте гражданина…»). Тут нельзя дать единую для всех водителей рекомендацию, все зависит от ситуации и от степени придирчивости конкретного инспектора. Я бы посоветовала положить в бардачок копию свидетельства о рождении ребенка — оно является документом несовершеннолетнего гражданина. Зачастую его демонстрации достаточно, чтобы сотрудник ДПС убедился в возрасте ребенка. Если же вам встретился въедливый полицейский, который не считает свидетельство о рождении доказательством, то пусть выписывает штраф — в дальнейшем его можно будет обжаловать.

Вопрос 3. Напомните, что сказано в ПДД по поводу знака «Обгон запрещен» или пересечения двойной сплошной?

Мало кто помнит наизусть все пункты ПДД. Но тут снова ситуация, когда содержание ответа не имеет значения. Благодаря подобным вопросам водитель начинает чувствовать себя, как на экзамене в автошколе. Соответственно, и спорить с экспертом-преподавателем мало кто рискнет. Подсознательно вы уже будете считать, что у вас знаний меньше, чем у инспектора. Вы будете чувствовать что точно нарушили ПДД.

Мнение юриста:

— Тот факт, что человек находится за рулем, говорит, что у него есть права на управление транспортным средством, а чтобы их получить, ему было необходимо сдать экзамен по правилам дорожного движения. Соответственно, отвечать на вопросы по поводу ПДД была необходимость только на экзамене, в дальнейшем водитель должен их только соблюдать.

Если вас останавливает инспектор ГИБДД и между делом задает вопросы относительно ПДД, то спокойно в вежливой форме можете ему ответить, что экзамен вы давно сдали и у вас нет обязанности отвечать на подобные вопросы. В законе «О полиции» и других документах, регламентирующих действия непосредственно сотрудников ГИБДД, нет ни слова о том, что полицейский вправе задавать подобные вопросы, а водитель должен на них отвечать. (п. 20, 21 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции». — Прим. ред.)

Вопрос 4. Где и кем работаете?

Логичным такой вопрос будет при составлении протокола. Там даже соответствующая графа имеется. Но бывает, что подобный вопрос задается как бы невзначай, в процессе проверки документов.

В этом вопросе вряд ли можно узреть праздное любопытство. Инспектор интересуется для себя, с кем он имеет дело. Если у вас «безобидная» профессия, да еще и напрямую связана с наличием водительского удостоверения (водитель коммерческого транспорта, к примеру), то для вас очень важно не лишиться прав. Иначе потеряете работу и заработок. Чтобы этого не допустить, водители готовы на многое.

Мнение юриста:

— Вся беседа с сотрудником ГИБДД должна касаться непосредственно факта остановки транспортного средства. Говорить о какой-то личной информации не нужно. Чем меньше знает полицейский, тем проще водителю. Инспектор и так располагает сведениями о том, сколько вам лет, как вас зовут и тому подобное — этих данных более чем достаточно для вашей идентификации.

Конечно, при желании вы можете сказать о вашей работе и должности, или, например, что вы безработный. Но неизвестно, какие вопросы могут за этим последовать и какие нарушения ПДД могут внезапно «обнаружиться». Поэтому я бы посоветовала все-таки воздержаться от разговоров, не касающихся причин остановки.

Вопрос 5. А вы знаете, что у вас тонировка стекол не соответствует ГОСТу, или самодельный фаркоп, или нештатный ксенон?

И снова подобная формулировка вопроса вынуждает вас почувствовать себя нарушителем. Часто с подобным обращением сталкиваются водители, плохо знающие ПДД и техническое устройство своего авто. Опытному инспектору, как писалось выше, выявить такого автовладельца не составляет труда. Наиболее впечатлительные водители сразу могут предлагать инспектору решить вопрос на месте. Ни в коем случае этого не делайте!

Мнение юриста:

— Водитель автомобиля всегда должен быть уверен в том, что его транспортное средство полностью пригодно к использованию, в том числе соответствует основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации. Любые изменения кузовной части автомобиля подлежат регистрации в установленном законом порядке (ст. 4 Правил ПП РФ от 6 апреля 2019 г. N 413), за исключением определенного вида детейлинга (ст. 77 Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»). Соответственно, если в автомобиле есть какие-либо изменения, то это указывается в документах на данный транспорт.

Если это все-таки те изменения, которые не подлежат регистрации, то для собственной же уверенности и во избежание лишних вопросов от инспекторов пусть в машине всегда лежит документация, подтверждающая, что изменения отвечают установленным стандартам. Опять же, если автолюбитель заранее знает, что с машиной не все чисто (например тонировка стекол, фар превышает допустимый просвет или встроены стробоскопы или мигалки), то доказывать что-либо полицейским в данной ситуации нет смысла.

Совет для водителей при общении с ГИБДД