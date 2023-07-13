Что можно рекламировать на машине и сколько на этом можно заработать

Машину можно использовать не только по прямому назначению, но и как средство продвижения своих или чужих товаров и услуг. В этом материале разберемся, можно ли размещать рекламу на автомобиле, что для этого нужно, как правильно наклеить рекламу и каким будет штраф за рекламу на личном авто без разрешения.

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Можно ли клеить рекламу на машину

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Да, оклейка рекламой автомобиля законом разрешена. Но важно понимать, попадают ли ваши действия под определение «рекламы».

Правила размещения рекламы на авто прописаны в ст. 20 закона «О рекламе». Там же дается значение этого термина.

Реклама – это информация, распространяемая любым способом, в любой форме и любыми средствами. Она направлена на неограниченный круг людей с целью привлечь внимание к объекту рекламирования и продвинуть его на рынке.

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Однако, согласно п. 4 ст. 20 закона «О рекламе», наклейка на заднее стекло авто логотипа или названия без указания контактов фирмы, которой принадлежит машина, рекламой не считается. Если же присутствуют рекламные слоганы, перечисление реализуемых товаров и услуг, сайт компании, – это уже будет реклама.

Реклама на машине: нужно ли разрешение

Оклейка рекламным макетом автомобиля не требует специального разрешения от государственных органов. Но есть нормы, которым должна отвечать информация по своей форме и содержанию.

Какую рекламу можно размещать на автомобиле

оказываемых услуг или продаваемых товаров;

клубов или сообществ, в которых вы состоите, с указанием контактов (адреса, телефона);рекламными слоганами или своим именем. Оклеивать машину разрешается рекламой:

запрещенных в России товаров и услуг;

наркотиков;

взрывчатых веществ (если это не разрешенные законом петарды);

абортов;

изделий из табака;

услуг и товаров, требующих лицензирования, сертификации, но заведомо не имеющих их;

предложений по написанию курсовых и дипломов. Нельзя наклеить на авто рекламу:

Таким образом, обклеить авто можно только рекламой разрешенных товаров и услуг.

Где можно клеить рекламу

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При размещении рекламы на машине важно сохранить обзорность для водителя, то есть на лобовом и передних боковых стеклах пленки быть не должно.

Где можно наклеить рекламу на машине, «Автокоду» рассказали специалисты ГК «АВТОДОМ»:

– Под наклеивание рекламы можно использовать капот, крышу, боковины кузова и задние боковые стекла авто, крышку багажника или дверь грузового отсека, заднее стекло, если у машины есть наружные зеркала заднего вида, бампер вне зоны размещения световых или светоотражающих приборов.

Реклама на легковом автомобиле

На легковой машине чаще всего рекламу наносят на кузов и заднее стекло. Реже под рекламу используется капот и крыша, крышка багажника, бампер и госномер.

Реклама на грузовом авто

Грузовики обклеивают рекламой с бортов грузового отсека, реже – двери грузового отсека и кузов.

чтобы макет покрывал более 75% площади машины;

чтобы рекламная конструкция издавала посторонние звуки;

переоборудовать машину в рекламный формат, то есть изменять ее конструкцию;

использовать передвижную конструкцию на частном авто;

наносить рекламу на авто экстренных и почтовых служб и машин, транспортирующих опасные грузы. При рекламной оклейке автомобиля нельзя:

Брендирование машины разрешено законом.

Сколько стоит обклеить машину рекламой

выбранный цвет и производитель автопленки;

комплектация авто;марка и модель машины;

состояние лакокрасочного покрытия;

площадь обклейки (в квадратных метрах);

регион, в котором производятся работы: в крупных городах эта услуга дороже. На стоимость оклейки машины рекламой влияют:

В Москве обклейка рекламой машины обойдется в 5 000 рублей и выше за 1 кв. м. В Воронеже заплатите от 2 000 рублей за квадратный метр. В Самаре услуга обойдется в 1 150 рублей за квадратный метр.

Наклейка своей рекламы на автомобиль

Чтобы продвигать свою рекламу на собственном автомобиле, не нужно никакого разрешения.

Но нужно будет вести налоговый учет сопутствующих трат. Он зависит от того, является ли размещенная на машине информация рекламой. Как мы уже сказали выше, если в информации есть логотип фирмы, ее наименование, контакты – это не реклама. А если есть рекламные слоганы, товарные знаки, список реализуемых товаров и услуг, адрес интернет-сайта, – это реклама.

Траты на размещение рекламы на авто будут входить в состав расходов на нее в размере не более 1% выручки от реализации. Если это не реклама, затраты войдут в полном объеме в состав прочих расходов.

Реклама на своем авто за деньги

Свое авто можно использовать как средство для рекламы чужих товаров и услуг. В Москве, например, автовладельцам платят от 600 до 9 000 рублей в месяц, а в Воронеже – от 500 до 6 000 рублей в месяц.

«Яндекс» платит за оклейку рекламой боковых стекол – 800 рублей, бортов машины – 2 500 рублей, салона – 300 рублей в месяц.

Разрешение на рекламу на автомобиле

Для размещения рекламы на собственной машине не нужно оформлять разрешительные документы. Платить налог на временный доход (ЕНВД) тоже не нужно.

– Реклама, которая наносится на автомобиль в качестве наклейки, рисунка и так далее, регулируется №38-ФЗ «О рекламе». Согласно требованиям законодательства, владелец автомобиля не обязан лицензировать подобный вид деятельности или открывать юридическое лицо для оказания рекламных услуг, специальные разрешения для нанесения рекламы на личный транспорт также не предусмотрены. Реклама размещается на условиях договоренности между автовладельцем и рекламодателем, – поясняет эксперт агентства технического мерчендайзинга «ТехноМерч» Андрей Ипаев.

Итак, кратко