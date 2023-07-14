Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей?

С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот и компактный Exeed LX приехал в Россию в полноприводном исполнении и с кое-какими нововведениями. Переплачивать или взять вариант с передними ведущими?

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С точки зрения отдачи версия AWD предпочтительнее переднеприводной машины на мизер – она мощнее на 3 л.с. и предлагает 150 лошадок. Но не все так просто: под капотом тут вместо полуторалитровой «турбочетверки» – мотор объемом 1,6 литра, известный нам по более крупному Exeed TXL. Формально для LX этот мотор дефорсирован со 186 л.с., но, как показывает практика, нередко мощность падает только на бумаге. Еще одно заимствование от TXL – 7-ступенчатый робот Getrag, тогда как на моноприводном LX стоит бесступенчатый вариатор. Логично: подружить мотор с трансмиссией сложнее, чем перекинуть уже отработанный тандем в сборе. Поменялся ли от этого ездовой характер?

Не думай о секундах

Хотя формально Exeed LX AWD разгоняется до сотни всего на 0,3 с быстрее моноприводного собрата (10,2 с вместо 10,5), ощущения от набора скорости другие. Полноприводная версия тяжелее на 122 кг, но кажется, будто все ровно наоборот. Вероятно, сказывается крутящий момент в 275 Нм (против 210 «ньютонов» у переднего привода), который, в отличие от мощности, не урезали даже официально. А отчасти ощущение легкости на разгоне связано и с несколько нервной настройкой акселератора: чуть коснулся правой педали, и автомобиль прыгает вперед. Правда, с ростом скорости отклик притупляется, так что на быстрые трассовые обгоны все равно нужно выходить аккуратно. Из приятных моментов стоит отметить умеренный расход топлива: в районе 9 литров на сотню в смешанном цикле, причем бензин можно заливать даже девяносто второй.

Подвеска оставила двойственное впечатление. С одной стороны, машина построена на фирменной модульной архитектуре T1X, подразумевающей заднюю многорычажку, и это обеспечивает достойное поведение в быстрых поворотах. На ровном асфальте создается иллюзия мегакомфортной подвески: мелкие неровности нивелируются незаметно, а легкая вертикальная раскачка добавляет этакой вальяжности. Но стоит не притормозить перед лежачим полицейским и получишь сочный «бух» в колесных арках: налицо недостаток энергоемкости, в общем-то, свойственный многим моделям концерна Chery.

А что бездорожье? Конечно, ни о каких прыжках по буеракам речи не идет: для начала лимитатором тут выступает все та же подвеска, не отличающаяся длинноходностью. Да и посмотрите на интегрированный в передний бампер радар, повредить который проще простого. Как и в случае с большей частью кроссоверов, стоит отдавать себе отчет в возможностях машины.

Если же не гнать по ухабам и не нырять сходу в глубокие лужи, а аккуратно форсировать препятствия, Exeed LX AWD неплохо справится с задачей. Дорожный просвет тут хоть и оставили без изменений, но это все же приличные для кроссовера 185 мм. Относительно короткие свесы кузова и плоское днище без каких бы то ни было заметных «якорей», а также толково настроенная система спуска с горы – еще пара плюсиков в карму.

Не возникает никаких претензий и, собственно, к работе полного привода: муфта ZF (в TXL установлен аналог от BorgWarner) срабатывает на замыкание незаметно и моментально. Можно поиграться и с внедорожными режимами Snow/Ground/4х4, которыми дополнили стандартный ряд Eco, Normal и Sport. В «Снегу» притупляются отклики на нажатие педали газа, что предотвращает закапывание, в 4х4 увеличивается преднатяг муфты, что позволяет проползать сложные участки. Одним словом, до дачи по не слишком глубокому снегу или грунтовке «средней тяжести» потихоньку доползете без приключений.

Приключения электроники

А вот без электронных приключений в случае с «китайцами» пока никак не обойтись. Произошла курьезная и не совсем понятная ситуация и на этот раз. Exeed LX AWD продается в единственной и весьма богатой комплектации, и среди прочего тут есть система стоп/старт (Idling Stop). Признаться, я отключаю ее на всех машинах, но в этот раз с наскока не нашел кнопки, спрятавшейся слева от руля у колена, и махнул рукой.

Вскоре маршрут завел меня в вялотекущую пробку, и мотор стал исправно глохнуть в те моменты, когда машине хватало заряда аккумулятора для подпитки работающих в жару на полную катушку систем кондиционирования и охлаждения. И вот в один «прекрасный» момент я отпускаю педаль тормоза и переношу ее на газ, а машина в ответ только дергается и рывками продвигается вперед на каких-то полметра. Что за черт?

Я решил не дожидаться фанфар от едущих сзади: заглушил и сразу же завел мотор. Все, проблема ушла и больше не возвращалась. Что в этот момент происходило под капотом, я так и не понял, но старт/стоп возненавидел окончательно и бесповоротно.

Справедливости ради, это единственная помарка в работе вспомогательных систем, а их в Exeed LX AWD хватает. На адаптивном контроле я уехал от города на сотню километров, и у меня ни разу не возникало желание вмешаться в его работу: дистанцию машина держит адекватно сообразно выбранному интервалу, притормаживает умеренно интенсивно и оперативно догоняет идущую впереди машину, не создавая соблазна вклиниться соседям по потоку. Система удержания в полосе держит автомобиль по центру и не дает гулять по ряду. Помимо этих функций есть и те, воспользоваться которыми, к счастью, не пришлось: это автоматическое экстренное торможение и предотвращение столкновения при выезде задним ходом.

Кроме, собственно, полного привода и электронных помощников, версия AWD предлагает за доплату в 400 000 рублей и еще кое-какие бонусы. Внешне ее можно отличить по красным тормозным суппортам, оригинальным 19-дюймовым колесным дискам и тонированным задним стеклам. В салоне перекроен центральный тоннель: здесь появилась шайба управления внедорожными режимами, рядом с которой пристроили вращающийся барабан громкости. Ну и как не упомянуть вентиляцию передних сидений, отделанных кожей.

В остальном здесь все те же мониторы диагональю 12,3 дюйма с классной графикой и быстродействием, эргономически безупречный блок климатической системы, классные материалы отделки и… моментально покрывающийся отпечатками пальцев глянец на центральной консоли.

Безальтернативный?

Если не брать в расчет несметное количество «параллельных» вариантов, то альтернатив LX все равно предостаточно. С передними ведущими колесами он стоит 3-3,4 миллиона рублей, со всеми четырьмя – 3,79 миллиона. От родственного бренда Chery прямым аналогом Exeed LX выступает Tiggo 7 Pro Max. Но с одной важной оговоркой: в полноприводной модификации эта модель до нас еще не добралась. Зато – цена. Со 147-сильным мотором, вариатором и отличным набором опций, включая все электронные ассистенты, машина потянет на 3 миллиона рублей. Если всё же нужны все ведущие колеса, то в линейке Chery пока есть только одна такая машина – Tiggo 8 Pro Max. В ней 197 сил, 4722 мм длины, три ряда сидений. Модель подороже, 4 миллиона рублей, и лишена за эти деньги адаптивного круиз-контроля с прилагающимися ему вспомогательными системами.

Haval Dargo при 4620 мм от бампера до бампера с полным приводом стоит от 3,2 до 3,55 миллиона. Модель просторнее, с наддувным двигателем 2,0 и отдачей в 192 л.с. Клиренс больше, 200 мм. Внешность интересная, с замахом на брутальность, на любителя. Интерьер же продуман не хуже, чем в LX. Плюс у Haval есть более внедорожный вариант Dargo X за 3,27-3,47 миллиона рублей c эксклюзивной для кроссоверов блокировкой заднего межколесного дифференциала, что переводит модель в разряд завидных по кроссоверным меркам «проходимцев». Правда, системы активной безопасности настроены хуже и временами ведут себя не совсем адекватно.

Не менее интересен и вариант от Geely. Tugella – ультрамодный и престижный форм-фактор купе-кроссовера, а платформа и агрегаты – с корнями Volvo. Недавно у модели появилась дефорсированная версия турбомотора 2,0 с 200 силами вместо 238. И транспортный налог меньше, и цена ниже, а разгон до сотни занимает всего 7,4 с. В актив можно записать также полный привод в сочетании классическим 8-ступенчатым автоматом. Стоит такая машина от 3,9 миллиона рублей. Комплектация, конечно, базовая, но вовсе не бедная.

Наконец, из линейки Changan в возможные альтернативы напрашивается стильный Uni-K. Как и у Geely, тут традиционный автомат на восемь передач. Плюс завидная мощность: 226 сил с мотора 2,0 турбо, лишь немногим меньше, чем у Tugella. Да и класс выше: длина машины – 4865 мм. Полноприводные версии по прайсу стартуют с отметки 3,77 миллиона рублей. Что интересно, за эту цену в оснащение попадает адаптивный «круиз», хотя в целом от максимальной упакованности Uni-K за эти деньги далек, а топ-версия с массой приятных излишеств потянет на 3,9 миллиона.

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Как видите, конкуренция в стане китайских кроссоверов нешуточная. Да, с точки зрения соотношения цены, мощности и габаритов Exeed LX не номер один, есть за сопоставимые деньги варианты просторнее и мощнее. Так что нужно вникать в нюансы и расставлять приоритеты. В случае с LX аргументами «за» смело выступает гармоничная современная внешность без экстремальной стилистики, приятная отделка и щедрое оснащение, достойная мощность в сочетании с экономичностью и возможностью лить 92 бензин.