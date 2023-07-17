Какие ловушки поджидают покупателей в автосалонах

Адвокат Алексей Глазунов рассказал о потенциальных ловушках, которые могут ожидать клиентов при совершении сделок с автодилерами. В целях привлечения покупателей, автосалоны нередко предоставляют неправильную информацию о цене автомобилей и их наличии на складе, подчеркнул эксперт.

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Часто случается так, что обещанная акционная скидка уже не действительна и стоимость автомобиля заметно повысилась. Еще один распространенный способ обмана — предложение невыгодного автокредита с навязанными страховыми услугами, деньги за которые впоследствии невозможно вернуть. Права клиента на возврат страховки должны быть четко прописаны в договоре или дополнительном соглашении.

Более того, нередко автосалоны продают битые или подержанные автомобили, выдавая их за новые. Эти транспортные средства могут получить повреждения при транспортировке и после качественного ремонта выглядеть совершенно новыми. Однако покупателей об этом не предупреждают.