Российские водители назвали плюсы и минусы популярных автомобилей

Российские водители рассказали о преимуществах и недостатках популярных машин, которые они выявили в процессе эксплуатации. В свою очередь, эксперты обращают внимание на то, что сейчас лучше владеть автомобилем марки, которая официально представлена на российском рынке.

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Специалисты сервиса "Авто.ру" проанализировали все отзывы на самые популярные модели автомобилей с пробегом и выделили их основные плюсы и минусы. Так, в рейтинге по популярности на первой строчке Kia Rio, а на второй - Hyundai Solaris. Чаще всего среди их плюсов автовладельцы отмечают "Стоимость обслуживания": параметр упоминается в числе достоинств этих моделей в 69% и 75% оставленных на них отзывов соответственно. Второе место занимает "Надежность" (57% и 72%), третье - "Расход топлива" (51% и 56%). Кроме того, в отзывах на Kia Rio пользователи сервиса зачастую называют автомобиль "верным другом", в Hyundai Solaris ценят соотношение цены и качества.

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Преимуществами Lada Granta водители считают "Расход топлива" (64%), "Стоимость обслуживания" (64%) и "Надежность" (40%). В отзывах на нее встречается характеристика "Отличный автомобиль".

Сильные стороны Volkswagen Polo - это "Расход топлива" (66%), "Надежность" (62%) и "Управляемость" (48%). Наиболее сильное достоинство Toyota Camry - "Надежность" (74%), после чего идут "Стоимость обслуживания" (55%) и "Внешний вид" (48%).

Skoda Octavia привлекает пользователей за счет "Управляемости" (59%), "Расхода топлива" (56%) и "Динамики" (55%). В отзывах эту модель называют "семейным автомобилем" и отмечают, что у нее огромный багажник.

Что касается минусов у перечисленных выше моделей, первое место занимает "Шумоизоляция". В более чем половине отзывов на Kia Rio (53%) упоминается именно этот критерий как недостаток. В Volkswagen Tiguan хвалят "Управляемость" (68%), "Динамику" (62%) и "Безопасность" (56%). Наиболее часто встречается минус "Стоимость обслуживания" (28%).

Среди пользователей "Авто.ру" пользуются популярностью сразу две модели BMW - 3 и 5 серии. Их сильные и слабые стороны схожи. Среди плюсов "Управляемость" (75% и 72% соответственно), "Внешний вид" (62% и 64%) и "Динамика" (61" и 68%). Среди минусов - "Проходимость" (26% и 23%) и "Стоимость обслуживания" (23% и 38%).

В Mercedes-Benz E-класса автовладельцы ценят "Управляемость" (65%), "Внешний вид" (60%) и "Безопасность" (55%). Самый частый недостаток этой модели - "Стоимость обслуживания" (38%).