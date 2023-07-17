На каких авто нужно выдержать паузу перед запуском мотора?

Всем же остальным автомобилям такая задержка не нужна, потому что система управления двигателем достаточно проста. Такое действие может помочь только пуску автомобилей с плохо работающей системой питания, когда бензонасос едва обеспечивает давление топлива, а негерметично закрытые клапаны вызывают быстрое падение давления топлива в топливной рампе. Тогда это время уходит на подъем давления топлива и помогает облегчить пуск. Но при таких дефектах нужно приводить систему питания в порядок, а не искать хитрые алгоритмы запуска.