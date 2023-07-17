Как добраться в Крым и обратно после теракта на Крымском мосту

Крымский мост сегодня ночью атаковали украинские надводные беспилотники. После теракта движение автотранспорта и железнодорожное сообщение было временно прекращено. Как сейчас добраться в Крым и обратно, разбирался «Рамблер».

Ранним утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост из-за теракта в районе 145-й опоры. Позднее Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», на месте работают правоохранительные органы.

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В результате атаки пострадала семья из Белгородской области. Двое взрослых погибли, их дочь-подросток получила травмы, она находится в больнице. В Минтрансе РФ заявили, что пострадало дорожное полотно, опоры моста целы.

Альтернативный сухопутный маршрут в Крым

По данным Министерства транспорта России, в настоящее время движение по Крымскому мосту прекращено и водителям предлагается альтернативный сухопутный маршруту по новым регионам.

На схеме, которую опубликовало ведомство, дорога идет от Ростова-на-Дону до Джанкоя через Мариуполь, Приморск и Николаевку.

Telegram-канал Главный мост

Президент Общероссийской общественной организации «Водители России» Олег Торош обратил внимание на то, что протяженность сухопутного маршрута в Крым относительно небольшая и он абсолютно безопасен, пишет РИА Новости Крым.

«Сухопутный коридор проверен не одним месяцем работы, он абсолютно безопасен, пункты пропуска работают штатно, пробок нет», - пояснил Торош.

По его словам, автомобилистам необходимо спокойно следовать альтернативным маршрутом, при себе лучше иметь запас воды и еды, «чтобы не делать лишних остановок и не создавать заторов». Торош также отметил, что волонтеры помогают в координации потоков транспорта, объезжающих Крымский мост. Получить консультации можно по номеру 8-800-555-97-87.

Стоит помнить, что остановки разрешены только на заправочных станциях и в стационарных местах отдыха. Путь по такому альтернативному объезду в среднем может занять около 6-7 часов, предупреждают «Аргументы и факты Крым».

В Минтрансе РФ также отметили, что автомобилисты, которые хотят продолжить путь в Крым на поезде, «могут временно оставить машины на стоянке, расположенной у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская».

Железнодорожное сообщение

При этом движение поездов, временно остановленное после теракта на Крымском мосту, уже возобновлено. Об этом сообщил оперштаб Крыма.

«Поезд «Симферополь-Москва» отправился в сторону Краснодарского края. Он простоял более 5 часов», - пояснили в штабе.

Для обеспечения перевозок пассажиров по заявке администрации Краснодарского края были назначены дополнительные пригородные поезда: № 6805/6806 Анапа (отправление в 12:30) – Тамань (13:58) – Керчь (14:38), № 6807/6808 Керчь (отправление в 14:53) – Тамань (15:33) – Анапа (17:00), отметили в Минтрансе России.

В порту Кавказ и поселке Ильич на перехватывающих парковках организовали пункты выдачи воды, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Керченская паромная переправа

Сегодня в 10.00 по мск была возобновлена и работа Керченской паромной переправы, ранее приостановленная из-за ЧП на Крымском мосту.

«Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта», - пояснили в оперштабе Краснодарского края.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Крымским мостом, отметил, что этот теракт потребует от всех собранности и дополнительной работы, однако разговор о новых мерах безопасности пока не велся.