Почему не стоит бояться, когда в автомобиле загорелся Check Engine

Кроме того, загорание значка Check Engine может быть вызвано заправкой некачественным топливом. К сожалению, такие ситуации встречаются достаточно часто, особенно в глубинке. Однако двигатель по-прежнему вполне работоспособен и в состоянии продолжать выполнять свою задачу. А если после заливки качественным топливом символ неисправности мотора погаснет, то все хорошо.