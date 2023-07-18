Почему не стоит бояться, когда в автомобиле загорелся Check Engine

Почему не стоит бояться, когда в автомобиле неожиданно загорелся Check Engine
Кандидат технических наук и автожурналист Егор Васильев рассказал "Российской газете", почему не стоит бояться, когда в машине вдруг неожиданно загорелся Check Engine.
"В жизни каждого автолюбителя наступает момент, когда он видит на приборной панели своего авто тревожный сигнал check engine. Неопытные водители могут сразу впасть в панику и заглушить мотор, подозревая самое худшее. Однако все может быть и не так критично, как кажется.
Начнем с цвета этого значка. Он желтый. А это говорит о том, что бортовая система диагностики обнаружила проблему. Впрочем, она не является критичной с точки зрения продолжения движения. Двигатель перешел в аварийный режим работы, который подразумевает его функционирование в гарантированно безопасном наборе настроек блока управления.
При этом проблемы могут быть связаны с недостоверными показаниями датчиков кислорода, пропусками зажигания в цилиндрах, детонацией в штатном режиме движения, неверными показаниями датчика расхода воздуха и т.п. Естественно, что у мотора снижается мощность и скорость отклика на педаль газа.
Кроме того, загорание значка Check Engine может быть вызвано заправкой некачественным топливом. К сожалению, такие ситуации встречаются достаточно часто, особенно в глубинке. Однако двигатель по-прежнему вполне работоспособен и в состоянии продолжать выполнять свою задачу. А если после заливки качественным топливом символ неисправности мотора погаснет, то все хорошо.
Во всех остальных случаях стоит обратиться в сервисный центр для компьютерной диагностики и установления точной причины возникновения неисправности", - отметил эксперт.