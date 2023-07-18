Бизнес, который связан с импортом, столкнется с большими проблемами в случае введения Японией запрета на поставку в Россию гибридных авто и машин с двигателем объемом больше 1,9 литра. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на представителей компаний из Владивостока, которые осуществляют поставки автомобилей с аукционов Японии.

При этом специалисты указывают на наличие вариантов отправки автомобилей через третьи страны.

О планах японских властей прибегнуть к новым ограничениям на экспорт автомобилей на рынок РФ писало издание «Иомиури». Меры могут начать действовать уже с августа.

По словам заместителя директора компании «Самурай Авто» Александра Экстрина, подобные меры были бы сильным ударом по бизнесу на Дальнем Востоке. Большой выбор машин из Китая не сможет компенсировать ущерб, поскольку эти автомобили россияне знают меньше, чем японские, отметил специалист.

Проблемы возникнут и в том случае, если будет введен запрет на поставки гибридных машин на российский рынок, подчеркнул собеседник. Он обратил внимание на то, что машины с обычными двигателями пользуются меньшим спросом у дальневосточных покупателей, чем гибриды.