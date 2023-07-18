Автомобилистам дали совет на случай подтопления машины
Если машину сильно подтопило дождем, ее стоить отвезти в автосалон и просушить. Такой совет водителям в разговоре с «Лентой.ру» дал автоэксперт Игорь Моржаретто. Он рассказал, как управлять машиной во время сильного ливня, а также как избежать поломок транспортного средства.
Что делать, если машину подтопило
«Ее надо сушить. По возможности — чем быстрее, тем лучше. Нужно открыть окна, двери, снять сиденья, по возможности продуть всевозможные полости, убрав оттуда воду. Все зависит от того, насколько залило машину — совсем ли она нырнула под воду или вода частично попала в салон. Потом обязательно нужно слить масло, промыть промывочным маслом, заправить нормальное, посмотреть все фильтры, чтобы в них не было воды», — объяснил он.
Также он посоветовал отвезти автомобиль на диагностику в мастерскую.
«Лучше не своим ходом, а погрузить машину и отвезти в автосалон, где профессионалы сделают просушку», — добавил он.
Последствия
Если машину сильно подтопило, и ее не просушили, это чревато серьезными поломками, предупредил автоэксперт.
Если дождь застал в пути
Если дождь застал в дороге, то нужно ехать максимально осторожно, чтобы не повредить автомобиль, отметил Игорь Моржаретто.
«Нужно аккуратно ехать. Современный автомобиль рассчитан на то, что его сверху поливает водой, и с ним ничего не должно случиться. Если снизу попадет вода, там значительно хуже. Нужно аккуратно заезжать во все лужи, не надо это делать с разбега. Еще лучше убедиться, что лужа имеет дно, что по ней можно проехать, а не бросаться куда глаза глядят», — сказал он.
При подтоплении важно учитывать, что ущерб покроет только КАСКО. ОСАГО в этом случае не действует, напомнил Моржаретто.
18 июля менее чем за час в некоторых районах Москвы выпала четверть месячной нормы осадков. МЧС предупреждало, что с 16:00 18 июля по 11:00 19 июля в столице пройдут краткосрочные дожди и грозами и градом. Ветер будет достигать 17-20 метров в секунду.