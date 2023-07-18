Автомобилистам дали совет на случай подтопления машины

«Нужно аккуратно ехать. Современный автомобиль рассчитан на то, что его сверху поливает водой, и с ним ничего не должно случиться. Если снизу попадет вода, там значительно хуже. Нужно аккуратно заезжать во все лужи, не надо это делать с разбега. Еще лучше убедиться, что лужа имеет дно, что по ней можно проехать, а не бросаться куда глаза глядят», — сказал он.