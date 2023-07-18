Эксперт дал совет втомобилистам на случай подтопления машины

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что если машину сильно подтопило дождем, ее следует отвезти в автосалон и просушить. Об этом пишет «Лента.ру».

Эксперт пояснил, что действия водителя в случае подтопления зависят от конкретных обстоятельств. Если машина «нырнула» в воду, то водителю придется предпринять значительные усилия для спасения автомобиля, если вода частично попала в салон - ему не потребуется проводить те или иные операции.

Вместе с тем, подчеркнул Моржаретто, в случае, если машину подтопило, ее необходимо просушить как можно быстрее. В частности, нужно открыть окна и двери, вытащить сиденья, продуть пылесосом разнообразные полости.

Затем, по его словам, следует в обязательном порядке слить масло, промыть промывочным маслом, заправить нормальное, тщательно проверить все фильтры на наличие воды.

Кроме того, заметил эксперт, можно вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль в мастерскую. Там профессионалы проведут диагностику машины и просушат ее.