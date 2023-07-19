Что такое гидроудар, как его избежать и каковы его последствия для автомобиля

Аномальные осадки в Москве и других регионах России затопили дороги. При езде в таких условиях автомобиль может получить гидроудар. Рассказываем, что это такое, как его можно избежать и каковы будут последствия, если сделать этого не удалось.

Что такое гидроудар?

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Гидроудар в первую очередь является физический термином, который обозначает скачок давления в какой-либо замкнутой системе, заполненной жидкостью. Однако если речь идет о гидроударе двигателя, то термин обозначает резкое попадание большого количества жидкости в изначально изолированные от влаги части мотора, сообщает Autonews.ru.

В первую очередь речь идет о цилиндрах и камерах сгорания. При резком проникновении воды в полости происходит скачок давления. Из-за этого возникает стопор двигателя, а на подвижные детали передается колоссальная нагрузка, которая приводит к поломке элементов. Чем выше обороты мотора в момент гидроудара, тем серьезнее последствия для элементов двигателя.

Зачастую гидроудар возникает при проезде через реки или глубокие лужи. Также он может произойти при потопах. Вода в большом количестве попадает в мотор через воздухозаборники и воздушный фильтр.

Последствия гидроудара

Вред для двигателя зависит от того, когда именно произошло попадание жидкости. Если авто двигалось на небольших оборотах или холостом ходу, то мотор просто заглохнет. Однако, если машина двигалась на большой скорости, то могут возникнуть серьезные проблемы:

деформация вкладышей ДВС;

разрушение поршневых колец;

разрушение кривошипо-шатунных механизмов;

повреждение распределительных валов;

деформация коленчатого вала.

Особенно опасен гидроудар для двигателей на дизельном топливе. Степень сжатия и компрессии в нем гораздо выше, чем в бензиновом моторе, а значит и гидроудар будет сильнее.

Как избежать гидроудара

Чтобы избежать гидроудара нужно следовать нескольким простым правилам при езде. В частности, соблюдать осторожность во время движения в дождливую погоду или при пересечении водных преград на бездорожье. Кроме того, необходимо избегать глубоких луж и бродов.

Если водное препятствие все же приходится проехать, то стоит при помощи сподручных средств измерять его глубину и сопоставлять с высотой, на которой находятся воздухозаборники и воздушный фильтр. Двигаться через такие преграды нужно медленно и плавно, чтобы не вызывать волну.

Что делать при гидроударе?

Если избежать попадания воды в двигатель при проезде лужи или брода не удалось, то водитель почувствует характерный удар, а мотор заглохнет. Главное — ни в коем случае не пытаться снова завести машину.

Водителю стоит немедленно выключить зажигание, открыть капот и освободить двигатель от кожуха. Сперва следует осмотреть мотор на наличие влаги. После этого — снять кожух воздушного фильтра и проверить состояние фильтра.

Если воздушный фильтр оказался слегка влажным или даже мокрым, то следует снять свечи зажигания. После этого попробуйте вручную прокрутить коленчатый вал. Если коленвал проворачивается с большим трудом или при его вращении слышится стук или скрежет металла, то самостоятельно избавиться от последствий гидроудара уже не получится. Остается только вызвать эвакуатор.