Сколько проедет автомобиль при мигающей лампочке бензобака

Издание ТАРАНТАС НЬЮС ответило на вопрос, который волновал много водителей. Эксперты раскрыли, сколько можно проехать километров, если начала мигать лампочка уровня топлива в бензобаке.

Так, по словам специалистов, седаны, универсалы, хэтчбеки и купе могут проехать минимум 50 километров на горящей лампочке, поэтому у водителя есть время для того, чтобы найти АЗС. Уточняется, что в некоторых моделях машин класса B и C существует запас хода до 80 километров, однако эксперты не рекомендуют рисковать.