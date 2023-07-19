Сколько проедет автомобиль при мигающей лампочке бензобака

Выяснилось, сколько километров сможет проехать автомобиль при мигающей лампочке бензобака
Издание ТАРАНТАС НЬЮС ответило на вопрос, который волновал много водителей. Эксперты раскрыли, сколько можно проехать километров, если начала мигать лампочка уровня топлива в бензобаке.
Так, по словам специалистов, седаны, универсалы, хэтчбеки и купе могут проехать минимум 50 километров на горящей лампочке, поэтому у водителя есть время для того, чтобы найти АЗС. Уточняется, что в некоторых моделях машин класса B и C существует запас хода до 80 километров, однако эксперты не рекомендуют рисковать.
Внедорожники и кроссоверы оснащены более вместительными баками. Именно поэтому они могут проехать еще 150 километров на «лампочке» при езде в экономрежиме.