Почему кроссоверы перегреваются чаще легковушек

Кроссоверы перегреваются чаще, даже если двигатель тот же, что и на легковой модели.

1. Хуже аэродинамика

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Кроссоверы имеют большую площадь поперечного сечения, а увеличенный дорожный просвет приводит к вредному вихреобразованию под днищем.

Это создает дополнительное аэродинамическое сопротивление при движении на высоких скоростях.

А значит, для передвижения кроссоверу требуется больше мощности двигателя, чем легковушке, и работает мотор в более напряженном тепловом режиме.

Creta и Solaris созданы на одной платформе, и многие агрегаты и узлы у них общие. Но аэродинамика у Креты хуже

2. Больше масса

Даже переднеприводной кроссовер тяжелее седана того же класса. Например, Solaris имеет массу 1135-1198 кг, а Creta – 1374-1454 кг (в зависимости от комплектации).

При этом двигатель – один и тот же, объемом 1,6 л. И этому мотору приходится таскать большую массу, что увеличивает нагрузку и, соответвенно, вероятность перегрева.

3. Крупнее колеса

Чем больше диаметр и масса колеса, тем выше у него момент инерции. А значит, требуется дополнительная мощность, чтобы его раскрутить. И, соответственно, тепла выделяется больше.

Сравните колесо Logan и Duster. Кроссоверное колесо раскрутить заметно тяжелее, а это приходится делать одному и тому же мотору 1,6 л.

4. Выше потери

У полноприводного кроссовера при любом режиме движения все валы трансмиссии вращаются постоянно. Внедорожники со схемой трансмиссии part-time и муфтами, отключающими передние колеса (например, УАЗ или Toyota Land Cruiser), находятся в более выигрышном положении.

Поэтому у кроссовера по сравнению с легковым автомобилем из-за раскрутки дополнительных шестерней и валов в трансмиссии выше потери на трение. А значит, двигателю приходится работать с повышенной нагрузкой.

Схема типичного полноприводного кроссовера. К легковой трансмиссии добавилось два редуктора с гипоидным зацеплением, карданный вал, муфта включения и приводы задних колес

5. Грязные радиаторы и двигатель

Если кроссовер (пусть даже иногда) забирается в грязь, радиаторы и поверхность мотора могут покрываться коркой глины. Она прочная, плохо отмывается и затрудняет теплоотвод.

И мотор можно загубить за одну поездку от места грязевых покатушек до дома.

Поэтому владельцам кроссоверов следует особенно внимательно следить за чистотой радиаторов (системы охлаждения и кондиционера) и двигателя. И чаще их мыть.

6. Сетки в решетку радиатора

Многие владельцы кроссоверов устанавливают сетки в решетки радиаторов не столько для защиты от насекомых и камней, сколько для красоты.

Но при движении на высоких скоростях они существенно ухудшают обдув радиаторов и силового агрегата.

А это приводит к перегреву как двигателя, так и автомата либо вариатора.

7. Массивные защиты снизу

Если защита силового агрегата установлена заводом-изготовителем, то она не влияет пагубно на тепловой режим мотора. Но если защита нештатная, охлаждение двигателя и элементов трансмиссии может оказаться недостаточным.