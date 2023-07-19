Как мог бы выглядеть трехдверный Lamborghini Urus

За последние годы практически все производители классических спорткаров добавили в свою гамму кроссоверы, при этом все они исключительно пятидверные. Мы же решили представить, как мог бы выглядеть более приближенный к спортивным канонам вариант такой модели.

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Urus является первым кроссовером марки Lamborghini, его премьера состоялась в конце 2017 года на заводе компании в Италии. Он также стал серийной версией одноимённого концепта, представленного ещё в апреле 2012 года, и в значительной степени сохранил его дизайн. Кстати, вскоре после выхода модели на рынок мы протестировали Lamborghini Urus на гоночном треке. С тех пор кроссовер получил несколько новых версий, самой производительной из которых является Perfomante с 666-сильным мотором. Именно она и была взята за основу для рендеров трёхдверной модификации.

Рендер трёхдверного Urus

Кроссовер получил немного пониженный уровень крыши для ещё более спортивного силуэта. Сама крыша сделана контрастной, а форма бокового остекления стала новой за счёт изменённой подоконной линии. Колёсная база осталась прежней, при этом двери стали существенно шире. Ещё один оригинальный элемент – «скрытые» дверные ручки от спорткара Lamborghini Huracan.

Рендер трёхдверного Urus

Urus построен на модульной платформе MLB Evo, которую также используют кроссоверы Audi Q7/Q8, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg. При этом Lamborghini существенно легче своих собратьев за счёт применения углеволокна. Спортивный паркетник оснащается 4,0-литровым бензиновым мотором V8 производства Audi, в базовой версии развивающим 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Рендер трёхдверного Urus

Справедливости ради, трёхдверный Urus уже существует, его в начале этого года продемонстрировало тюнинг-ателье Mansory. Правда, этот автомобиль сделан относительно топорно: он сохранил стойки С кузова (располагающиеся за задними дверьми) и прямой разъём боковых дверей, мы же изобразили возможный заводской вариант с более существенными переработками.