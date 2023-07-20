Как правильно выбрать масло и избежать дорогостоящего ремонта

Залил масло без допуска – загубил мотор?
Эксперт объяснил, как в сегодняшней ситуации правильно выбрать масло и не попасть на дорогостоящий ремонт агрегата.
У кого есть допуск?
Оригинальных масел и продуктов именитых иностранных брендов, имеющих одобрение автопроизводителей, в продаже становится все меньше. И цены на них запредельные и продолжают расти. Самое правильное решение – заливать российское.
Но с отечественными маслами ситуация сложная. Например, многие лукойловские масла еще вчера имели одобрения компаний Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Renault, Ford, Volvo, GM, Cummins, MAN и т.д. Масла SINTEC Lubricants из Обнинска разрешали заливать в моторы компании Mercedes-Benz, Volvo и Cummins.
Однако многие автопроизводители начали отзывать свои одобрения. Не по причине падения качества российских масел, а из-за санкций. И у автолюбителей появились сомнения: можно ли лить масло без допуска в двигатель?
От политики – к технике
А что произойдет с мотором, если в него залить масло, не имеющее одобрения производителя автомобиля? Ответ очевиден: ничего страшного не случится. Если, конечно, правильно подобрать аналог. То есть не применять масла нерекомендуемой вязкости и более низкой эксплуатационной категории.
К маслам с одобрением доверия больше, но все же это не решающий критерий выбора.
Комментарий специалиста
Олег Акимов, менеджер по продажам запчастей компании БИГЦЕНТР:
Масло без допуска – заливайте, но правильное
– Если масло является аналогом рекомендованного автопроизводителем масла или соответствует универсальным требованиям по ACEA, API, ILSAC, то ничего не случится. Иногда бренды не получают официальное одобрение производителя автомобиля, чтобы сэкономить и удешевить свой продукт.
Если же масло не соответствуют тем спецификациям, которые обозначил производитель автомобиля (например, рекомендовано масло ACEA C3, а в мотор заливают ACEA А3), в краткосрочной перспективе ничего страшного не произойдет. Но при длительном использовании могут выйти из строя некоторые компоненты двигателя: нейтрализаторы, сажевые фильтры, клапаны рециркуляции.
Ложка дегтя в бочке масла
Если с маслами прежних эксплуатационных категорий (SL, SM и т.п.) никаких проблем действительно не будет, то с элитными маслами SP они все же могут возникнуть.
Ведь отечественных масел такого уровня выпускается очень мало – в них до сих пор не было большой потребности. Да и возможности их выпускать у нас тоже ограничены: не все компоненты производятся в России в достаточном количестве.
Представители отечественных ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний) заявляют, что проблем при заправке двигателей их маслом не будет. Правда, в кулуарных беседах часто намекают, что интервал замены все-таки лучше сократить.
Комментарий специалиста
Денис Загарин, руководитель Центра испытаний НАМИ:
Присадки – в дефиците
– Руководство по эксплуатации рекомендует использовать оригинальные жидкости. Но, как правило, в этом же документе приводятся универсальные характеристики допустимых к применению жидкостей. Однако высокотехнологичные присадки даже у наших крупных производителей масел – зарубежные. Поэтому ряд продуктов в настоящее время незаменим и потребует определенного цикла разработки и адаптации.
Будем ездить!
Вывод понятен: заливать масло без одобрений и рекомендаций можно. Сегодня в России представлены более тысячи брендов смазочных материалов. Лидеры по общему объему поставок – российские Роснефть, Лукойл, Газпромнефть.
Вырос импорт из Турции, Кореи и стран Юго-Восточной Азии.
Частные европейские марки, такие как Aimol, Addinol, Ravenol, Mannol, хоть и немного, но также увеличили объемы поставок.
А откровенный вред мотору при грамотном выборе масла может причинить только подделка «под фирму».