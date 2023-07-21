Стейк из капусты: почему никто не умеет продвигать и продавать электромобили

Стейк из капусты. Хот-дог с морковью. Фрикадельки из баклажанов. Колбаски из фасоли. Котлета из свеклы. Аппетитно звучит, не правда ли? Если ваш ответ – нет, то это нормально. Тогда почему все решили, что «электромобиль со звуком V8 и механической коробкой передач» – это круто?

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С электромобилями носятся как с писаной торбой уже второй десяток лет. А не пройдет и еще десятка, как они должны будут стать единственным товаром, который можно будет купить в автосалонах в большинстве развитых стран. Но почему их до сих пор так и не научились ни продвигать, ни рекламировать, ни продавать?

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У веганских меню при всех их достоинствах есть, пожалуй, только один объективный недостаток. Это странное желание стилизовать названия своих уникальных блюд под те, что приготовлены из мяса. Зачем называть стейком то, что не может являться им по определению? И зачем вообще использовать это слово, стремясь полностью уйти от его реального содержания? Тот же самый вопрос давно навис над электромобилями. Их давно продвигают как эдакие «веганские автомобили», и это ужасающе неверно.

Взгляните на новый Hyundai Ioniq 5 N – хот-хэтч, который дебютировал на днях на Фестивале скорости в Гудвуде. Он здорово выглядит, он развивает мощность до 650 лошадиных сил в режиме буста, у него полный привод, он разгоняется до сотни за 3,4 секунды и имеет 40-сантиметровые тормозные диски на передней оси, чтобы все это останавливать. Но, может, именно это – основные особенности, которые будут его продавать? Нет. Вместо них есть куча нелепых надстроек, которые призваны сделать его менее эффективным и совершенным, но более «веселым». Например, система N e-shift имитирует работу 8-ступенчатой коробки передач: она ограничивает крутящий момент двигателей на вымышленных передачах и создаёт толчки при переключениях. Функция Torque Kick Drift имитирует работу сцепления на заднеприводных автомобилях во время скольжения. А система N Active Sound + генерирует из динамиков внутри и снаружи звук работающего двигателя внутреннего сгорания. Но и это еще не все: помимо звука мотора можно выбирать и другие – например, звук двухмоторного самолёта-истребителя. Кажется, именно это в современной молодежной среде называют словом «кринж»?

Hyundai IONIQ 5 N '2023

И Ioniq 5 – далеко не единственный пример этого порочного подхода. Вот вам новый Dodge Charger. Он ведь действительно великолепно выглядит. А с тем, что он станет электрическим, мы все равно не сможем смириться никогда. Однако главное, если не единственное достижение маркетологов с ним – это то, что они догадались продвигать купе именно под именем Charger, а не Challenger. Но что будет продавать новый масл-кар на батарейках? Может, фантастические цифры мощности? А может, небывалый разгон до сотни? Нет, «многоступенчатая электромеханическая трансмиссия eRupt, которая при переключениях обеспечит рывки и ощущение выстрела при ускорении, как у мощных бензиновых машин», и «адаптивная акустическая система выхлопа Fratzonic, генерирующая при разгоне с помощью сжатого воздуха драматический звук громкостью 126 дБ, напоминающий рёв V8». Вы серьезно?

Dodge Charger Daytona SRT Concept

Оставим в стороне рестомоды: эти штучные игрушки для богатых и выпускные проекты талантливых студентов вполне имеют право на существование.

Но и современные электромобили – не все, но очень многие – выглядят как неприкрытая попытка сыграть на чувствах аудитории. Но зачем делать электромобиль таким же, как машина из прошлого, если нам говорят, что электромобиль – это машина будущего? Зачем вообще их пытаются стилизовать под автомобили с ДВС, если электрические технологии позволяют обеспечить небывалую свободу компоновки и простор в салоне? Никаких «лишних» свесов, длинных капотов, попыток уложить мотор в пределы колесной базы и компенсировать вес силового агрегата на носу.

Доходит до абсурда, когда машины с ДВС переводят на электричество. Самый яркий пример – недавняя уазовская «буханка» с электромотором. При этом коробка передач, раздатка, карданы, мосты – все осталось стандартным. То есть, хруст ручной коробки и масляные подтеки на мостах сочетаются с компактным и на 30% более мощным электромотором. Комично? Несомненно. Но позвольте, над ручной коробкой передач для электромобилей работают не только китайцы, но и, например, Toyota.

"Многие говорят: «дайте людям то, что они хотят». Но это не мой подход. Наша работа – выяснить, чего люди будут хотеть еще до того, как это случится. По-моему, Генри Форд как-то сказал: «Если бы я спрашивал у потребителей, чего они хотят, они бы ответили – «Более быструю лошадь!». Люди не знают, чего они хотят, пока вы им этого не покажете. Вот почему я никогда не полагаюсь на исследования рынка. Наша задача – читать то, что еще не написано на странице", - Стив Джобс.

Из современных автопроизводителей гениальную мысль Джобса понял, пожалуй, только Илон Маск. Вместо того, чтобы давать людям то, что они просят, он стал создавать то, что они должны захотеть. Правда, и он погряз в разбирательствах (причем справедливых) по поводу ошибок автопилота и сложностях производства пикапа Cybertruck с нержавеющим кузовом. Все остальные стабильно пытаются дергать за те же ниточки, которые затягивали покупателей в автосалоны. И это ошибка.