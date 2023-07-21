Эксперты: контрольными закупками дилеров не напугаешь

Эксперты не верят в эффективность наказания дилеров Lada
Проверки автосалонов и контрольные закупки новых машин - это хорошая практика, но в реальности они вряд ли изменят ситуацию с накруткой цен, рассказали "Российской газете" эксперты Авто Mail.ru.
"Различные проверки АвтоВАЗ устраивал своим дилерам и раньше. В этой части особенно ничего не изменилось, кроме того, что инспекции и ежеквартальные аудиты автосалонов стали строже. Проведение контрольных закупок новых автомобилей для выявления завышенных цен и неоправданных накруток в дилерской сети - если в реальности так все и делается - это, безусловно, хорошо. Ведь контроль салонов Lada со стороны автопроизводителя дает возможность простым автомобилистам приобретать новые машины по честной цене, близкой к рекомендованной.
Вот только тех недобросовестных продавцов, стремящихся всеми средствами получать максимальный навар на каждом покупателе, вряд ли исправишь и напугаешь проверками или санкциями. В крайнем случае они будут действовать осторожнее для достижения того же результата. А значит, нынешняя ситуация с ценообразованием на местах вряд ли кардинально изменится. И среди честных продавцов, отдающих авто по официальному прайсу, обязательно найдутся те, кто постарается навязать покупателю лишние услуги или оборудование", - рассказали эксперты Авто Mail.ru.