Эксперты: контрольными закупками дилеров не напугаешь

"Различные проверки АвтоВАЗ устраивал своим дилерам и раньше. В этой части особенно ничего не изменилось, кроме того, что инспекции и ежеквартальные аудиты автосалонов стали строже. Проведение контрольных закупок новых автомобилей для выявления завышенных цен и неоправданных накруток в дилерской сети - если в реальности так все и делается - это, безусловно, хорошо. Ведь контроль салонов Lada со стороны автопроизводителя дает возможность простым автомобилистам приобретать новые машины по честной цене, близкой к рекомендованной.