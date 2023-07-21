Когда за канистру бензина в багажнике могут лишить прав

Российские автолюбители должны крайне строго относиться к вопросу перевозки топлива в багажнике своей машины.

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Об этом граждан за рулём предупредил юрист Дмитрий Безделин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, в том случае если перевозка горючего осуществляется в нарушении установленных правил, водителю могут грозить очень серьёзные неприятности вплоть до лишения права управлять транспортным средством.

Для того, чтобы не нарваться на проблемы с ГИБДД, автомобилистам нужно следить за выполнением целого ряда условий перевозки топлива. В частности, необходимо избегать любых утечек горючего. Кроме этого, канистра должна быть специализированной.

Возить бензин в обычных пластиковых бутылках нельзя. Объём канистры не должен превышать 60 литров, а всего в машине не должно находиться более 240 литров горючего. Если хотя бы одно из условий будет нарушено, у водителя будут большие проблемы.