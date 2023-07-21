Эксперт: из-за повышения ставки утильсбора цена иномарок вырастет на 10-20%

С 1 августа бюджетные иномарки подорожают как минимум на 120 тысяч рублей, машины премиум-класса — на 1,235 млн. К чему готовиться еще?

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Утильсбор, который будет повышен с 1 августа, представители отрасли называют завуалированным налогом: бюджет нуждается в деньгах, а отечественный автопром — в поддержке государства. И в целом его повышение для импорта объяснимо. Но выбран неудачный момент.

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Во-первых, уровень автопродаж в России восстановился лишь наполовину от уровня 2021 года. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», среднемесячный объем продаж в июне текущего года — 82,5 тысячи автомобилей. До прошлого года этот показатель составлял 160 тысяч. Во-вторых, курс рубля в последнее время резко пошел вниз — ценник на автопром стал еще более внушительным. Теперь к нему надо плюсовать утильсбор.

Утильсбор будет распространяться как на новую, так и на подержанную автотехнику. Как на ту, что ввозят для продажи в салонах, так и на машины, которые везут обычные граждане. Но если гражданин намерен продать авто в ближайший год или ввозит не один автомобиль, он должен заплатить не 5 тысяч рублей как физлицо, а полную ставку — условные 120 тысяч рублей, 350 тысяч рублей или 1 млн рублей (в зависимости от типа транспорта и объема двигателя). То есть как организация, занимающаяся торговлей автомобилями.

И в-третьих, на российский рынок сейчас вышли, выходят или думают выходить китайцы. Рассматривают возможность крупных долгосрочных инвестиций и просчитывают планы минимум на три года вперед. Внезапное существенное изменение финансовых условий не добавляет российскому рынку стабильности в их глазах. Возможно, кто-то откажется от планов, другие пересмотрят линейку поставляемых моделей. Продолжает автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто :

«Сейчас утилизационный сбор на все автомобили с объемом двигателя от одного до двух литров — а это самый популярный класс автомобилей — составляет 180 тысяч рублей. Будет 300 тысяч рублей, то есть плюс 120 тысяч. Причем импортеры вынуждены будут заложить эту сумму сразу в стоимость. То есть некий Chery Tiggo 4 Pro стоил 2,2 млн рублей, будет стоить 2,32 млн рублей. Может быть, 2,3 млн рублей, потому что часть денег компания, может быть, возьмет на себя за счет собственной маржи. Каждый автомобиль в этом классе — относительно недешевом, но и не самом дорогом — подорожает сразу на 100 тысяч рублей».

У отечественного «АвтоВАЗа», который тоже в итоге не минует повышения, подорожание будет не столь заметным, считают эксперты. Впоследствии средства, уплаченные за утильсбор, предприятие получает в виде промышленных субсидий обратно. Однако разрыв во времени между этими двумя процессами может занимать от нескольких месяцев до полугода. Поэтому какая-то, пусть небольшая, наценка на машины все равно будет.

В сторону «АвтоВАЗа» сместится и покупательский спрос, потому что больше некуда, считает автоэксперт Артем Бобцов:

«Во-первых, не будем забывать, что «АвтоВАЗ» выпускает достаточно узкую линейку автомобилей. Это ультрабюджетные автомобили ценой до 2 млн рублей. Это две массовые модели — Granta и Vesta. Но Granta уже «сто лет», она не имеет кучу современных опций. А Vesta — автомобиль, на который до сих пор полностью не проведена локализация комплектующих. Она по-прежнему критически зависима от импортных компонентов, в первую очередь электронных. Любое увеличение спроса на «АвтоВАЗ» приведет к критическому дефициту автомобилей, потому что их и так не хватает.

Для покупателей автомобилей, которые хотят иметь более или менее современный кроссовер, сейчас есть только китайцы по цене от 3 млн рублей — придется на своем кошельке в полной мере ощутить это намерение правительства, поскольку машины подорожают достаточно серьезно. На машины ценой от 3 млн до 4 млн рублей повышение может составить 300-400 тысяч рублей. У нас автомобильный рынок и так упал в три раза. Видимо, упадет еще больше».

Рост утильсбора способен поставить крест и на параллельном импорте подержанных машин, рассказал Business FM основатель автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль:

«Если говорить про нас, мы не сильно баловались параллельным импортом. Можно сказать, практически им не занимались. Тем не менее в тех машинах, которые мы привозили, не было столько маржи, сколько сейчас стоит утильсбор. Поэтому для нас это просто канал, которого не существует, а с утильсбором тем более. Поэтому сказать, что маржи хватает и на утильсбор, и на все остальное, лично в нашей истории нельзя, это не так работало. С какой маржой продают другие дилеры, мне сложно сказать, но кажется, что, скорее всего, это поставит крест на параллельном импорте».