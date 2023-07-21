Какое наказание грозит за превышение скорости на платной магистрали

Многие думают, что раз оплатил проезд по платной магистрали, то и штрафов бояться не надо.

На большинстве платных трасс существуют ограничения скорости – чаще всего 110 км/ч, на некоторых – 130 км/ч. При этом комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД там не так много, как на обычных дорогах.

Но они все же есть, и нарушителей наказывают за превышение скорости. Штрафы от «обычных» ничем не отличаются. Превышение на 20-40 км/ч обойдется в 500 рублей, на 40-60 км/ч — в 1000-1500 рублей, на 60-80 км/ч - в 2000-2500 рублей, если превышение зафиксировано камерой.