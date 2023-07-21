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Автоэксперты рассказали, когда стоит переходить на моторное масло с повышенной вязкостью

Часто специалисты предлагают повышать вязкость моторного масла при большом пробеге автомобиля. Издание ТАРАНТАС НЬЮС разобралось в этом вопросе и выяснило, нужно ли проводить эту процедуру.

Когда стоит переходить на моторное масло с повышенной вязкостью
© Алексей Куденко / РИА Новости

Так, более вязкое масло стоит заливать на достаточно большом пробеге, так как оно компенсирует появление увеличенных зазоров между всеми трущимися деталями мотора. Отметим, что масляная пленка в новом двигателе соответствует рабочему расстоянию, однако из-за износа она становится слишком тонкой, поэтому ее может не хватать для качественного смазывания.

По мнению экспертов, после пробега в 130 000–150 000 километров следует поднимать вязкость моторного масла. Например, переходить с 5W-30 на 5W-40.