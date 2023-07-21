Когда стоит переходить на моторное масло с повышенной вязкостью

Часто специалисты предлагают повышать вязкость моторного масла при большом пробеге автомобиля. Издание ТАРАНТАС НЬЮС разобралось в этом вопросе и выяснило, нужно ли проводить эту процедуру.

Так, более вязкое масло стоит заливать на достаточно большом пробеге, так как оно компенсирует появление увеличенных зазоров между всеми трущимися деталями мотора. Отметим, что масляная пленка в новом двигателе соответствует рабочему расстоянию, однако из-за износа она становится слишком тонкой, поэтому ее может не хватать для качественного смазывания.