Как помыть двигатель и не испортить его

Каждый владелец автомобиля периодически его моет, полирует, натирает воском и всячески ухаживает. Но иногда требуется помыть еще и двигатель, потому что большое количество грязи и отложений губительно для проводки и резиновых прокладок. Но мойка двигателя – занятие опасное, особенно если заниматься им без понимания процесса. Под капотом можно много всего повредить направленной струей воды и залить разные блоки. После таких приключений ремонт влетит в копеечку, поэтому давайте разберемся, как помыть двигатель и не навредить ему.

Паровая мойка двигателя

Видео дня

Как можно догадаться из названия — это процесс, при котором используется пар под высоким давлением для очистки двигателя и его компонентов от грязи, масла, смазки и других видов загрязнений. Этот метод очистки стал популярным благодаря своей эффективности, экологичности и безопасности. Он практически не требует воды и чистящих средств, кроме мест с особенно сильным загрязнением. Однако, как и любой другой метод, паровая мойка двигателя имеет свои плюсы и минусы.

"Потенциал"

Плюсы паровой мойки двигателя.

Глубокая очистка . Пар способен проникать в труднодоступные места, обеспечивая тщательную очистку двигателя.

. Пар способен проникать в труднодоступные места, обеспечивая тщательную очистку двигателя. Экологичность . Паровая мойка использует меньше воды по сравнению с традиционными методами мойки, а после мойки не оставляет огромной грязной лужи.

. Паровая мойка использует меньше воды по сравнению с традиционными методами мойки, а после мойки не оставляет огромной грязной лужи. Безопасность . Паровая мойка является безопасной для большинства компонентов двигателя, так как нет струи воды под сильным давлением, которым можно срезать провода. Также нет смысла закрывать пленкой какие-то элементы, вроде блоков управления.

. Паровая мойка является безопасной для большинства компонентов двигателя, так как нет струи воды под сильным давлением, которым можно срезать провода. Также нет смысла закрывать пленкой какие-то элементы, вроде блоков управления. Эффективность. Паровая мойка может эффективно удалять различные виды загрязнений, включая масло и смазку.

Минусы паровой мойки двигателя. Время . Паровая мойка займет больше времени по сравнению с традиционными методами мойки.

. Паровая мойка займет больше времени по сравнению с традиционными методами мойки. Стоимость . Паровые мойки стоят дороже, чем обычные.

. Паровые мойки стоят дороже, чем обычные. Необходимость профессионального обслуживания. Для безопасной и эффективной паровой мойки требуется специальное оборудование.

Паровая мойка двигателя автомобиля — это очень эффективный метод очистки, но он требует специального оборудования и навыков, потому что пар при такой температуре мгновенно оставляет сильной ожог на коже.

Классическая мойка с водой и пеной

Karcher

Обычная мойка двигателя автомобиля с водой и пеной — это традиционный метод очистки, который включает в себя применение воды под давлением и специальных чистящих средств для удаления грязи с поверхности двигателя и его компонентов. Этот метод широко используется благодаря его низкой стоимости, доступности и простоте. Такая услуга есть на любой автомойке, но нужно быть готовым к неожиданным сюрпризам в виде залитых блоков или генератора. Если сотрудник неопытный, он может налить воды туда, куда не нужно.

Плюсы классической мойки двигателя с водой и пеной.

Доступность . Классическая мойка двигателя является одним из самых доступных методов очистки, так как она не требует специализированного оборудования. Поэтому любая мойка предоставляет такую услугу.

. Классическая мойка двигателя является одним из самых доступных методов очистки, так как она не требует специализированного оборудования. Поэтому любая мойка предоставляет такую услугу. Простота . Этот метод очистки прост в использовании и не требует специальных навыков или обучения.

. Этот метод очистки прост в использовании и не требует специальных навыков или обучения. Эффективность. Обычная мойка двигателя может быть достаточно эффективной для удаления поверхностных загрязнений.

Минусы классической мойки двигателя с водой и пеной.

Риск повреждения . Вода может попасть в электрические компоненты двигателя, что может привести к короткому замыканию или другим повреждениям. Нельзя лить под прямым углом в блоки управления, генератор и кассету радиаторов.

. Вода может попасть в электрические компоненты двигателя, что может привести к короткому замыканию или другим повреждениям. Нельзя лить под прямым углом в блоки управления, генератор и кассету радиаторов. Недостаточная глубина очистки . Этот метод может быть не таким эффективным для удаления загрязнений из труднодоступных мест, как паровая мойка, из-за специфики самого процесса и используемого оборудования.

. Этот метод может быть не таким эффективным для удаления загрязнений из труднодоступных мест, как паровая мойка, из-за специфики самого процесса и используемого оборудования. Время на сушку . После мойки водой двигатель нужно тщательно высушить, чтобы избежать различных проблем, что займет дополнительное время.

. После мойки водой двигатель нужно тщательно высушить, чтобы избежать различных проблем, что займет дополнительное время. Влияние на окружающую среду. Использование большого количества воды и химических чистящих средств может негативно сказаться на окружающей среде.

Мойка двигателя с водой и пеной – простой и привычный способ, который, на первый взгляд, совершенно прост и понятен. Но нужно знать, куда не налить воды, чтобы потом не было дополнительных проблем.

Ультразвуковая мойка деталей подкапотного пространства

Для самых отчаянных существует ультразвуковая мойка, которая отчищает все просто идеально, но есть один нюанс – необходимо снимать каждый элемент, который нужно помыть. При желании вы можете разобрать хоть весь двигатель и очистить таким образом, но, сами понимаете, это процедура намного более серьезная и может занять весь день. Зато проблемы могут возникнуть только если при разборе что-то будет физически сломано, потому что детали моются вне подкапотного пространства.

Mizotty

Плюсы ультразвуковой мойки.

Результат . Идеальная чистота деталей со всех сторон после очистки.

. Идеальная чистота деталей со всех сторон после очистки. Надежность. Невозможно залить блок управления или повредить проводку.

Минусы ультразвуковой мойки.