Что такое торможение двигателем

Торможение двигателем — это процесс, при котором для замедления автомобиля используется двигатель, а не привычная тормозная система. Этот метод широко используется в автомобилях с ручной коробкой передач, но также, с некоторыми нюансами, работает с АКПП.

Принцип работы

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Торможение двигателем основано на использовании обратной силы, создаваемой двигателем при снижении оборотов. Когда водитель отпускает педаль акселератора, прекращается подача топлива в цилиндры и обороты двигателя начинают снижаться. Если в этот момент включена передача, двигатель, взаимодействуя с колесами через трансмиссию, начинает замедлять автомобиль. Чем выше обороты – тем эффективней процесс торможения. Именно для этого рекомендуется «втыкать» повышенную передачу, чтобы обороты были более высокими. Для торможения двигателем со скорости 100 км/ч, включайте пятую и выше передачу, в зависимости от вашей коробки передач. После этого медленно снижайтесь на четвертую, потом третью и дальше по очередности. Вам необходимо балансировать так, чтобы обороты были между максимальными и низкими.

Для двигателя с рабочим диапазоном до 7000 оборотов этот баланс будет между 3500 и 6000 оборотов. Не вздумайте включить на такой скорости пониженные передачи (1 или 2) - это приведет к мгновенному износу и повреждению двигателя и КПП. Само собой, если вы хотите затормозить двигателем, сцепление должно быть полностью отпущено, иначе торможение будет крайне неэффективным. Именно поэтому для грамотного торможения двигателем, требуется опыт и понимание процессов всей работы механизмов.

Что с автоматической коробкой передач?

Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач, то все будет зависеть от конкретного автомобиля. На каких-то будет достаточно просто отпустить педаль газа в Drive и ждать пока машина снизит ход, на каких-то - перейти в ручной режим и щелкать скорость так, как вам нужно. Следует отметить, что некоторые автомобили с АКПП, даже при ручном управлении передачами, могут размыкать сцепление, а так торможения двигателем не получится.

Плюсы торможения двигателем Экономия тормозных колодок и дисков. При торможении двигателем основная нагрузка переносится с тормозной системы на двигатель, что помогает уменьшить износ тормозных колодок и дисков.

При торможении двигателем основная нагрузка переносится с тормозной системы на двигатель, что помогает уменьшить износ тормозных колодок и дисков. Безопасность на скользких дорогах. Торможение двигателем более плавное, поэтому на скользкой дороге рекомендуется пользоваться именно им, если не нужна экстренная остановка.

Торможение двигателем более плавное, поэтому на скользкой дороге рекомендуется пользоваться именно им, если не нужна экстренная остановка. Эффективность на спусках. Торможение двигателем особенно полезно при спуске с крутых гор, поскольку оно позволяет поддерживать безопасную скорость без постоянного использования тормозов, что может привести к их перегреву. Перегретые тормоза на горных серпантинах – не редкость, а скорее закономерность для тех, кто не умеет ездить по таким дорогам. В какой-то момент может оказаться, что тормозов больше нет, и это приведет к аварии в лучшем случае.

Торможение двигателем особенно полезно при спуске с крутых гор, поскольку оно позволяет поддерживать безопасную скорость без постоянного использования тормозов, что может привести к их перегреву. Перегретые тормоза на горных серпантинах – не редкость, а скорее закономерность для тех, кто не умеет ездить по таким дорогам. В какой-то момент может оказаться, что тормозов больше нет, и это приведет к аварии в лучшем случае. Охлаждение двигателя. Это не самый эффективный метод охлаждения, но в любом случае, когда вы отпускаете педаль газа, в цилиндры прекращает поступать топливо, а значит нет и нагрева. Но для этого нет необходимости тормозить двигателем, можно просто двигаться накатом.

Минусы торможения двигателем Малая эффективность торможения. Торможение двигателем не может заменить полноценную тормозную систему. Это хороший способ достаточно оперативно остановиться, но на длинной дистанции. На короткой вам помогут только штатные тормоза.

Торможение двигателем не может заменить полноценную тормозную систему. Это хороший способ достаточно оперативно остановиться, но на длинной дистанции. На короткой вам помогут только штатные тормоза. Требуется опыт. Если обычными тормозами можно просто пользоваться, то торможение двигателем требует опыта, иначе можно устроить ДТП.

Если обычными тормозами можно просто пользоваться, то торможение двигателем требует опыта, иначе можно устроить ДТП. Возможность ошибиться с передачей. Если вы не попадете в передачу и воткнете слишком низкую, будут проблемы с двигателем, возможно растяжение цепи ГРМ с последующим перескоком по зубьям и клином двигателя. Само собой, это произойдет не за секунду, но вероятность имеется.

Заключение