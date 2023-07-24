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Если на ваших глазах случилось ДТП с пострадавшими: вот что нельзя делать

Врач дает алгоритм поведения свидетеля в первые минуты аварии.

Что нельзя делать, если вы стали свидетелем ДТП с пострадавшими
© АГН «Москва»

Если вы оказались свидетелем ДТП, в котором есть пострадавшие, то следует сохранять хладнокровие и действовать быстро и четко.

Врач-анестезиолог-реаниматолог Ян Курин советует не паниковать, оставить свой автомобиль на безопасном расстоянии, включить аварийку и выставить знак, предупреждающий других водителей об опасности. Далее алгоритм действий должен быть следующим.

  • Вызовите скорую по номеру «103» или «112» и максимально подробно обрисуйте ситуацию диспетчеру.
  • При необходимости он запросит помощь МЧС.
  • Оставьте свой номер телефона для оперативной обратной связи.
  • Не уезжайте с места ДТП, пока не приедет бригада скорой помощи.

Если есть вероятность пожара в машине, то пострадавших нужно эвакуировать. Если угрозы возгорания нет, а человек зажат в автомобиле, то лучше дождаться специалистов. Окажите первую помощь, если обладаете этими навыками. Курин при этом отметил, что есть манипуляции, которые нельзя проделывать с пострадавшими.

«Если человек получил травму позвоночника, ни в коем случае нельзя его перемещать. Также запрещается самостоятельно вправлять вывихнутые конечности или совмещать сломанные кости, прикасаться к ране руками или какими-либо предметами. Кроме того, не стоит давать воду или лекарство для приема внутрь пострадавшему без сознания», – предостерег врач.