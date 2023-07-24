Что нельзя делать, если вы стали свидетелем ДТП с пострадавшими

Если вы оказались свидетелем ДТП, в котором есть пострадавшие, то следует сохранять хладнокровие и действовать быстро и четко.

Если есть вероятность пожара в машине, то пострадавших нужно эвакуировать. Если угрозы возгорания нет, а человек зажат в автомобиле, то лучше дождаться специалистов. Окажите первую помощь, если обладаете этими навыками. Курин при этом отметил, что есть манипуляции, которые нельзя проделывать с пострадавшими.