Компания Toyota представит в Китае обновленный седан Toyota Avalon

Японская компания Toyota готовится представить на рынке Китая обновленную версию флагманского седана Toyota Avalon . После рестайлинга седан получит слегка обновленную внешность, но модель не будет кардинально отличаться от существующей модели.Салон не будет подвержен изменениям, но Toyota Avalon может получить новые комплектации с более богатым уровнем оснащения, что добавит седану дополнительного комфорта.

Под капотом будет установлен двухлитровый мотор мощностью 177 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Эта версия станет наиболее бюджетной, именно с нее и начнутся продажи. Официальная премьера рестайлинговой версии Toyota Avalon должна состояться в Китае 25 июля 2023 года, тогда же будут объявлены и цены.