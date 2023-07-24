Компания Toyota представит в Китае обновленный седан Toyota Avalon
Японская компания Toyota готовится представить на рынке Китая обновленную версию флагманского седана Toyota Avalon. После рестайлинга седан получит слегка обновленную внешность, но модель не будет кардинально отличаться от существующей модели.Салон не будет подвержен изменениям, но Toyota Avalon может получить новые комплектации с более богатым уровнем оснащения, что добавит седану дополнительного комфорта.
Под капотом будет установлен двухлитровый мотор мощностью 177 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Эта версия станет наиболее бюджетной, именно с нее и начнутся продажи. Официальная премьера рестайлинговой версии Toyota Avalon должна состояться в Китае 25 июля 2023 года, тогда же будут объявлены и цены.