Как может выглядеть BMW X2 следующего поколения

BMW X2 следующего поколения: новые изображения
Немецкая компания готовит новое поколение компактного кроссовера, и благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.
X2 существует пока в единственном поколении, премьера которого состоялась осенью 2017 года. Он также стал серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного годом ранее на Парижском автосалоне. Сейчас баварцы испытывают вторую генерацию модели, и тестовые образцы уже неоднократно попадались в объектив фотошпионов. Судя по имеющимся фотографиям, кроссовер заметно изменится при смене поколений.
Рендер нового BMW X2
Как и модель первой генерации, новый Х2 будет построен на базе кроссовера Х1 третьего поколения, премьера которого состоялась в начале прошлого лета. В его стиле сделана передняя часть, при этом фары, ноздри и бампер получат оригинальный дизайн. От «икспервого» же новинке достанутся дверные ручки клавишного типа и пластика боковин. А вот форма кузова совершенно другая: вместо обычного хэтчбека новый Х2 теперь за счёт покатого заднего стекла будет больше похож на другие купеобразные кроссоверы марки – Х4 и Х6. Задняя часть пока наиболее замаскирована, проглядываются лишь некоторые очертания горизонтальных фонарей. Ниша номерного знака расположится в бампере, также кроссовер изображен с дисками нового дизайна.
Рендер нового BMW X2
В основу Х2 второго поколения ляжет переднеприводная платформа FAAR, которую уже используют вышеупомянутый Х1, и также легковые модели 1 и 2 серии, за исключением купе 2 Series, которое сохранило классическую компоновку. Платформа предполагает двигатели не более четырёх цилиндров, и также вероятную полностью электрическую версию. Моторная гамма будет аналогична кроссоверу Х1, включая самую мощную модификацию M35i xDrive, которая была представлена в конце прошлого месяца. Она оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым битурбомотором, отдача которого в Европе составляет 300 л.с. (в США этот показатель равен 317 л.с.), а максимальный крутящий момент составляет 400 Нм. Вполне возможно, для купеобразного кроссовера Х2 эти показатели будут немного улучшены.
Премьера новинки может состояться до конца этого года.
Напомним, пару месяцев назад состоялась официальная презентация новой «пятёрки» BMW и её полностью электрической версии i5.